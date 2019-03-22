«Росводоканал Барнаул» готовится к пропуску талых вод

Барнаульский водоканал проводит мероприятия по подготовке к паводку. Особое внимание уделяется готовности объектов системы водоотведения к пропуску талых вод.

Специалисты предприятия проводят обследования объектов и сооружений, узловых камер, ревизию и очистку колодцев. Создан дополнительный запас реагентов для очистки воды: в период паводка повышается мутность и цветность исходной (речной) воды, поэтому для доведения воды до норм СанПиН требуется увеличенное количество реагентов. Для работников предприятия проводятся дополнительные инструктажи по технике безопасности.

Особое внимание уделяется подготовке системы водоотведения. В период таяния снега значительно увеличивается объем пропускаемых стоков, что может негативно сказаться на работе канализации. В связи с этим Барнаульский водоканал убедительно просит горожан и представителей жилищных организаций не открывать люки канализационных колодцев для спуска талой воды. Хозбытовая канализация не предназначена для транспортировки сильнозагрязненной, в том числе промышленными отходами воды. Это может привести к засорам, переполнению и повреждению коллекторов, выходу стоков на поверхность.

Кроме того, открытые канализационные колодцы быстро наполняются водой и становятся незаметными, что небезопасно и может спровоцировать падение людей, автомобилей и как следствие причинение ущерба.

«Поэтому мы призываем горожан быть внимательными и будем признательны за оперативные сообщения об открытых колодцах или сдвинутых люках», — отметил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Передать информацию можно по круглосуточному телефону 28−22−00, а также отправить сообщение через сайт www.barnaulvodokanal (раздел «Call-центр» — «Подать заявку» — «Открытый/поврежденный колодец»).