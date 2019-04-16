Более 300 домов Барнаула могут остаться без воды из-за долгов

По результатам рейда 14 собственникам уже отключили воду. Большая часть барнаульцев погасила долг сразу после получения предупреждения, не дожидаясь радикальных мер.
Жители дома на улице Бирюсинской не оплачивали водоснабжение и водоотведение в течение восьми месяцев, накопив долг более 5 тыс. рублей. 10 апреля сотрудники водоканала ограничили услуги, и теперь абонентам необходимо погасить весь долг полностью, а также оплатить работу бригады — не менее 2,5 тыс. рублей. Только после этого воду включат.
Предприятие предупреждает, что при самостоятельном подключении к водоснабжению потребитель должен будет заплатить. «Цена» таких действий в десятки раз превышает размер долга и может доходить до 50 тыс. рублей.
Татьяна Колганова,
коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»:
Работники предприятия в обязательном порядке проводят контрольные объезды домов и зданий, которые были отключены, на предмет выявления самовольных подключений.
Общая сумма задолженности потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения в Барнауле превышает 570 млн рублей, из них на долю жителей частного сектора приходится 45,9 млн рублей. В основном долги образуются в поливной сезон, когда увеличивается потребление воды. Поэтому перед летом водоканал активизирует работу с должниками. До конца апреля планируют доставить еще 200 предупреждений о наличии долга.
Напоминаем, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца.