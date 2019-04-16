Более 300 домов Барнаула могут остаться без воды из-за долгов

С начала апреля специалисты «Росводоканал Барнаул» проводят ежедневные рейды по абонентам — жителям частного сектора, задолжавшим за услуги водоснабжения и водоотведения. Сотрудники вручили уже более 300 предупреждений о необходимости погасить долг.

По результатам рейда 14 собственникам уже отключили воду. Большая часть барнаульцев погасила долг сразу после получения предупреждения, не дожидаясь радикальных мер.

Жители дома на улице Бирюсинской не оплачивали водоснабжение и водоотведение в течение восьми месяцев, накопив долг более 5 тыс. рублей. 10 апреля сотрудники водоканала ограничили услуги, и теперь абонентам необходимо погасить весь долг полностью, а также оплатить работу бригады — не менее 2,5 тыс. рублей. Только после этого воду включат.

Предприятие предупреждает, что при самостоятельном подключении к водоснабжению потребитель должен будет заплатить. «Цена» таких действий в десятки раз превышает размер долга и может доходить до 50 тыс. рублей.

Татьяна Колганова,

коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»:

Работники предприятия в обязательном порядке проводят контрольные объезды домов и зданий, которые были отключены, на предмет выявления самовольных подключений.

Общая сумма задолженности потребителей за услуги водоснабжения и водоотведения в Барнауле превышает 570 млн рублей, из них на долю жителей частного сектора приходится 45,9 млн рублей. В основном долги образуются в поливной сезон, когда увеличивается потребление воды. Поэтому перед летом водоканал активизирует работу с должниками. До конца апреля планируют доставить еще 200 предупреждений о наличии долга.

Напоминаем, что оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения необходимо до 10 числа каждого месяца.