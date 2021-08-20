«Росводоканал Барнаул»: корректность начисления зависит от своевременной передачи показаний счетчиков

«Росводоканал Барнаул» предлагает своим клиентам различные способы передачи показаний, чтобы каждый абонент нашел максимально удобный для себя вариант.
Отправить данные можно:
- в личном кабинете системы «Город»,
- по номеру 99−50−55 (автоматический сервис),
- по номеру кол-центра 50−01−01 (далее нажать клавишу «2»),
- на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru,
- через смс-сообщение на номер 8−903−767−2230,
- а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».
Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учета необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потребленную воду.
В противном случае в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее — по нормативу.