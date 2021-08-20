«Росводоканал Барнаул»: корректность начисления зависит от своевременной передачи показаний счетчиков

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам, что точность начисления в квитанциях зависит от своевременности передачи показаний счетчиков.

«Росводоканал Барнаул» предлагает своим клиентам различные способы передачи показаний, чтобы каждый абонент нашел максимально удобный для себя вариант.

Отправить данные можно: в личном кабинете системы «Город»,

по номеру 99−50−55 ( автоматический сервис),

автоматический сервис), по номеру кол-центра 50−01−01 ( далее нажать клавишу «2»),

далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru,

через смс-сообщение на номер 8−903−767−2230,

а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».

Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учета необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потребленную воду.

В противном случае в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее — по нормативу.