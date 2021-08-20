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«Росводоканал Барнаул»: корректность начисления зависит от своевременной передачи показаний счетчиков

«Росводоканал Барнаул» напоминает абонентам, что точность начисления в квитанциях зависит от своевременности передачи показаний счетчиков.

Счетчики воды.
Счетчики воды.
СС0.

«Росводоканал Барнаул» предлагает своим клиентам различные способы передачи показаний, чтобы каждый абонент нашел максимально удобный для себя вариант.

Отправить данные можно:

  • в личном кабинете системы «Город»,
  • по номеру 99−50−55 (автоматический сервис),
  • по номеру кол-центра 50−01−01 (далее нажать клавишу «2»),
  • на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru,
  • через смс-сообщение на номер 8−903−767−2230,
  • а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».

Напоминаем, что в соответствии с законодательством показания приборов учета необходимо ежемесячно передавать с 20 по 25 число. Если это условие соблюдается, то абоненту начисляют сумму только за потребленную воду.

В противном случае в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее — по нормативу.

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