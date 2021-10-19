«Росводоканал Барнаул»: модернизация канализационного коллектора № 15 выполнена на 40 процентов

В Барнауле завершен второй этап масштабных мероприятий по модернизации канализационного коллектора № 15. Подрядчик барнаульского водоканала проводил работы на участке диаметром 1200 мм и протяженностью почти 500 метров от улицы Заринской до улицы Северо-Западной.

«Работы проводились комбинированным способом. То есть в местах, где земляные работы могли существенно повлиять на привычную организацию дорожного движения, применялся метод горизонтально-направленного бурения. Если местность позволяла — использовали открытый метод с разработкой траншей и котлованов», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Кроме того, на всем протяжении перекладываемого коллектора построено несколько колодцев для эксплуатации трубопровода.

«На сегодняшний день все работы на этом участке завершены, уложено новое асфальтобетонное покрытие и обновлены зеленые газоны. Стоит отметить, что нами восстановлены хозяйственные постройки местных жителей, которые необходимо было демонтировать для производства работ», — отметил Евгений Чайкин.

С 2021 по 2025 гг. «Росводоканал Барнаул» модернизирует ещё три участка коллектора № 15: в районе домов № 221 и 225 по Павловскому тракту, в районе пересечения улиц Антона Петрова и Телефонной, в районе улицы Красный текстильщик, № 59.