28 апреля
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«Росводоканал Барнаул» напоминает, что контроль сроков поверки приборов учета — ответственность абонентов

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что за состоянием счетчиков должны следить собственники помещений, где приборы учета установлены. По истечении срока необходимо провести поверку или заменить счетчик.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что контроль сроков поверки приборов учета – ответственность абонентов.
«Росводоканал Барнаул» напоминает, что контроль сроков поверки приборов учета – ответственность абонентов.
Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».

Дата предыдущей поверки указана в технической документации к прибору, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы «Город». Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию. Кроме того, если срок поверки истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счетчика по нашему номеру 99−50−55, система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. Когда абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы. Поэтому своевременное проведение процедуры поверки счетчиков позволит платить только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения.

На данный момент единственным юридически значимым подтверждением поверки является регистрация в ФГИС «Аршин». Бумажные свидетельства о поверке счетчиков выдаются только по желанию клиентов и носят информационный характер. Без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ будут не действительны. Информация о поверке вносится в течение сорока дней.

Владелец счетчика может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Также сотрудники водоканала напоминают, что проводить процедуру поверки могут только аккредитованные организации.

Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. Поэтому будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников, — отметил Андрей Звягинцев.

Услугу по поверке приборов учёта можно заказать и в водоканале. Для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500−101, и в течение 1−3 дней поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком нашей организации. Процедура займёт не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно.

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