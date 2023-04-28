«Росводоканал Барнаул» напоминает, что контроль сроков поверки приборов учета – ответственность абонентов.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что за состоянием счетчиков должны следить собственники помещений, где приборы учета установлены. По истечении срока необходимо провести поверку или заменить счетчик.

Дата предыдущей поверки указана в технической документации к прибору, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы «Город». Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию. Кроме того, если срок поверки истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счетчика по нашему номеру 99−50−55, система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. Когда абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам, — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы. Поэтому своевременное проведение процедуры поверки счетчиков позволит платить только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения.

На данный момент единственным юридически значимым подтверждением поверки является регистрация в ФГИС «Аршин». Бумажные свидетельства о поверке счетчиков выдаются только по желанию клиентов и носят информационный характер. Без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ будут не действительны. Информация о поверке вносится в течение сорока дней.

Владелец счетчика может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений» по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Также сотрудники водоканала напоминают, что проводить процедуру поверки могут только аккредитованные организации.

Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. Поэтому будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников, — отметил Андрей Звягинцев.

Услугу по поверке приборов учёта можно заказать и в водоканале. Для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500−101, и в течение 1−3 дней поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком нашей организации. Процедура займёт не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно.