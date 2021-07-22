«Росводоканал Барнаул» напоминает о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков

Показания приборов учета необходимо передавать с 20 по 25 число каждого месяца. При соблюдении этого условия абоненту начисляется сумма только за потребленный ресурс. Если данные счетчиков не переданы в водоканал, то, в соответствии с законодательством, в течение трёх месяцев расчёт будет производиться по среднему значению, а далее — по нормативу.

Передать показания приборов учета абоненты водоканал могут в личном кабинете системы «Город», по номеру 99−50−55 (автоматический сервис), по номеру кол-центра 50−01−01 (далее нажать клавишу «2»), на сайте водоканала barnaul.rosvodokanal.ru/, через смс-сообщение на номер 8−903−767−2230, а также с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги».

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают доступ к чистой воде для 5,9 млн пользователей в восьми городах присутствия: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге, Орске и Тюмени; ежегодно подают в сеть более 550 млн кубометров воды и принимают на очистку свыше 520 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 16,8 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 23% рынка частных операторов водоснабжения и водоотведения. Общая численность сотрудников — более 10 тысяч человек.

«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1250 км водопроводных и более 900 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.