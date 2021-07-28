«Росводоканал Барнаул» напоминает о важности соблюдения правил пользования канализацией.

«Росводоканал Барнаул» напоминает жителям города и пригорода о необходимости соблюдения правил пользования канализацией. Нарушение норм может повлечь неприятные последствия — засоры на сетях и выход стоков на поверхность.

«Мы регулярно обращаем внимание абонентов на то, что игнорирование элементарных правил пользования канализацией может привести к засорам. Однако, все чаще жители Барнаула и пригорода выбрасывают в унитаз средства личной гигиены, строительный мусор, сливают масло и другие жиросодержащие вещества. При оседании в сетях эти отходы и жидкости буквально забивают канализацию», — рассказал директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Стоит отметить, что в этом году число обращений о засорах на сетях увеличилось. Если с 1 января по 20 июля 2020 года было устранено почти 2500 засоров, то за такой же период 2021 года — более 2700.

В целях профилактики засоров и обеспечения надежной работы городской системы водоотведения «Росводоканал Барнаул» проводит промывку коллекторов. На сегодняшний день с применением специальных каналопромывочных машин промыто почти 190 км канализационных сетей при плане 310 км сетей на 2021 год.