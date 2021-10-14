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«Росводоканал Барнаул» напоминает юрлицам о необходимости подачи декларации о составе сточных вод

«Росводоканал Барнаул» напоминает юридическим лицам — клиентам компании, что до 1 ноября 2021 года они должны предоставить в ресурсоснабжающую компанию декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2022 год. В документе необходимо указать сведения о стоках, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения, а также целевые параметры, которые он обязуется соблюдать.

Подписание документов.
Подписание документов.
Pixabay.com
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова
«Росводоканал Барнаул»

«В соответствии с законодательством, подача декларации обязательна для предприятий, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, которых за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года равен или превышает 30 кубометров в сутки с одного объекта. При отсутствии декларации, действующей на дату отбора контрольных проб, к плате абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2. Абоненты с меньшим объемом сбрасываемых стоков также могут предоставлять декларацию, но для них это необязательно», — рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций нормативов состава сточных вод, за исключением отходов, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения.

Абонент вправе после подачи декларации вносить в нее изменения, но не чаще 1 раза в месяц. Это можно сделать любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации водоканалом и подтвердив наличие соответствующих полномочий у лица, внесшего изменения в декларацию. Такое измененное заявление действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором документ был принят организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

Напоминаем, что с 1 марта 2021 года вступило в силу Постановление администрации г. Барнаула от 25.02.2021 № 258 «Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов централизованной системы водоотведения г. Барнаула».

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