«Росводоканал Барнаул» напоминает юрлицам о необходимости подачи декларации о составе сточных вод

«Росводоканал Барнаул» напоминает юридическим лицам — клиентам компании, что до 1 ноября 2021 года они должны предоставить в ресурсоснабжающую компанию декларацию о составе и свойствах сточных вод на 2022 год. В документе необходимо указать сведения о стоках, которые абонент сбрасывает в централизованную систему водоотведения, а также целевые параметры, которые он обязуется соблюдать.

Татьяна Колганова «Росводоканал Барнаул» «В соответствии с законодательством, подача декларации обязательна для предприятий, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод, которых за период с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года равен или превышает 30 кубометров в сутки с одного объекта. При отсутствии декларации, действующей на дату отбора контрольных проб, к плате абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2. Абоненты с меньшим объемом сбрасываемых стоков также могут предоставлять декларацию, но для них это необязательно», — рассказала коммерческий директор предприятия Татьяна Колганова.

Декларация может предусматривать сбросы загрязняющих веществ с превышением максимальных допустимых значений показателей и концентраций нормативов состава сточных вод, за исключением отходов, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения.

Абонент вправе после подачи декларации вносить в нее изменения, но не чаще 1 раза в месяц. Это можно сделать любым способом, позволяющим достоверно установить факт получения информации водоканалом и подтвердив наличие соответствующих полномочий у лица, внесшего изменения в декларацию. Такое измененное заявление действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором документ был принят организацией водопроводно-канализационного хозяйства.