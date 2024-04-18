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Потребитель

Росводоканал Барнаул назвал должников среди УК и ТСЖ

В начале недели Росводоканал Барнаул опубликовал рейтинг лучших плательщиков среди УК и ТСЖ. Сегодня компания раскрывает список должников.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Источник: «Росводоканал Барнаул»

Лидерами антирейтинга стали ООО «УК ЖЭУ-6 Октябрьского» с долгом почти в 11,5 млн рублей и 18 периодами неоплаты, МУП «УК Смарт» - задолженность чуть больше 7 млн и 4 периодами накопления задолженности, ООО УК ЖЭУ-47 «Строитель» - 3,8 млн долга и 3 периода неоплаты, ООО «УК «Наследие» - 2,8 млн долга и 4 месяца задолженности и ООО «УК ТРЕСТ» - чуть больше 2 млн долга за 5 периодов неоплаты.

Сумма дебиторской задолженности всех абонентов перед водоканалом по итогам первого квартала 2024 года составляет 470 млн рублей. Из них 229,45 млн – долг управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Задолженность очень негативно сказывается на деятельности предприятия. Потому что модернизация систем водоснабжения и водоотведения проводится за счет коммунальных платежей. Тем более из общей суммы квитанции доля водоканала совсем небольшая, - отметил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Справка: управляющие компании обслуживают многоквартирные дома на основании лицензии и обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги. После двух периодов неоплаты, в соответствии с действующим законодательством, они рискуют стать ответчиками в суде.

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