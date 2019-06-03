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«Росводоканал Барнаул» обновляет оборудование на сетях

Специалисты «Росводоканал Барнаул» заменили затвор на водоводе диаметром 500 мм на пересечении улиц Телефонной и Георгия Исакова.

Работы проводились в рамках программы текущего и капитального ремонта. Напомним, что в этом году по итогам прохождения зимнего сезона было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт сетевого хозяйства, которое эксплуатирует Барнаульский водоканал на 26% по сравнению с 2018 годом — до 274 млн рублей. Часть средств запланирована на модернизацию оборудования — затворов, задвижек, в том числе сбросных.

Затвор на водоводе в районе улицы Телефонной имел высокую степень износа, из-за чего возникали риски при проведении плановых и аварийных работ. Замена оборудования позволит уменьшить зону ограничения водоснабжения в случае ремонтных работ на самой водопроводной сети, что значительно минимизирует количество жителей, попадающих под отключение.

Евгений Чайкин,
директор по производству «Росводоканал Барнаул»:

Мы постоянно работаем над повышением качества и надежности водоснабжения. Обновление оборудования — одно из мероприятий, направленных на это. В этом году нам предстоит заменить еще более 200 единиц запорной арматуры.

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