«Росводоканал Барнаул» первый из группы компаний провел научно-практическую конференцию

Свои работы в секциях «Производство и технологии», «Развитие бренда» и «Поддержка бизнеса» представили 18 молодых специалистов. Некоторые исследования касались усовершенствования уже существующих методов работы, а некоторые предлагали нововведения.

«Каждую научно-практическую конференцию молодые специалисты приятно нас удивляют. Темы работ и сами исследования с каждым годом все серьезнее и интереснее. И самое главное — мы внедряем предложения ребят и видим реальную пользу для предприятия. В прошлом году главный механик Андрей Павлюченко предложил вместо закупки дорогостоящих запчастей для оборудования их изготовление, что позволило сократить затраты в 6 раз. В этом году наш молодой сотрудник Юлия Мягкова предложила способ усовершенствования процесса осветления воды. Сейчас мы используем для этого только флокулянт, но, если добавить ещё один реагент, изучение которого Юлия начала при написании магистерской диссертации в университете, избавление воды от мутности станет проще и дешевле», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Еще не улеглись волнения и азарт завершившегося форума, а восемь участников, занявших призовые места в своих секциях, готовятся представить Барнаул на корпоративной научно-практической конференции группы компаний «Росводоканал» этой осенью.