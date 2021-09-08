«Росводоканал Барнаул»: платить за потребленный ресурс можно любым удобным способом

«Росводоканал Барнаул» напоминает своим клиентам о том, что коммунальные услуги необходимо оплачивать ежемесячно до 10 числа. Тем более компания предлагает множество удобных способов оплаты как в очном режиме, так и онлайн.

«Один из самых популярных способов оплаты коммунальных услуг — система „Город“. Многие барнаульцы передают показания счётчиков и платят именно через этот привычный сервис. Также внести оплату за потребленные ресурсы можно через „Сбербанк-онлайн“ в разделе „Оплата ЖКХ“, выбрать разовую оплату или автоплатёж. Многие наши абоненты уже знакомы с мобильным сервисом водоканала — приложением „РВК.Услуги“. Оно позволяет не только оплачивать водоснабжение и водоотведение, но и подавать заявки на другие наши услуги — поверку счётчиков, вывоз стоков и многое другое», — рассказала коммерческий директор барнаульского водоканала Татьяна Колганова.

Оплатить квитанцию можно и в очном формате — в любом банке или в отделении Почты России, а также во фронт-офисе водоканала, хотя компания перешла на прием клиентов по предварительной записи.