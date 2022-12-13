13 декабря
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» повысит надежность системы водоснабжения

«Росводоканал Барнаул» модернизирует систему водоснабжения в нагорной части города. Однако неудобств жители города не почувствуют — работы ведутся методом горизонтально-направленного бурения.

Сотрудники «Росводоканал Барнаул».
Сотрудники «Росводоканал Барнаул».
Источник: «Росводоканал Барнаул».

Подрядчики приступили к работам на Змеиногорском тракте в ноябре. До августа 2023 года более 1000 метров водопроводной сети диаметром 300 мм будут заменены на больший диаметр — 450 мм. На протяжении трассы от дома № 15 до дома № 49 будут оборудованы две камеры и 15 колодцев, — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Принятые меры позволят повысить надежность системы водоснабжения в нагорной части Барнаула, а также обеспечить необходимый потребителям объём воды с учетом подключения строящихся домов.

Стоит отметить, что у проекта два источника финансирования — средства инвестиционной программы предприятия и Фонда национального благосостояния.

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