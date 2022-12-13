«Росводоканал Барнаул» повысит надежность системы водоснабжения

Подрядчики приступили к работам на Змеиногорском тракте в ноябре. До августа 2023 года более 1000 метров водопроводной сети диаметром 300 мм будут заменены на больший диаметр — 450 мм. На протяжении трассы от дома № 15 до дома № 49 будут оборудованы две камеры и 15 колодцев, — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.