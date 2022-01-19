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«Росводоканал Барнаул» предупреждает горожан об активизации сомнительных фирм по поверке счетчиков

В «Росводоканал Барнаул» обратились абоненты, которые обнаружили в почтовом ящике оповещения о необходимости поверки индивидуальных приборов учета воды от «Центра Метрологии ЖКХ». Для того, чтобы произвести на жителей более сильный эффект, организация размещает на своих листовках цифровые коды, ссылки к требованиям федерального законодательства и реестру «Аршин».

«Объявления от «Центра Метрологии ЖКХ» – очередной фейк.
«Объявления от «Центра Метрологии ЖКХ» — очередной фейк.
Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

В «документе» указано, что если не поверить счетчики до конца января 2022 года, то показания за воду будут начисляться по нормативу. Окончание срока межповерочного интервала счетчика абонент может контролировать самостоятельно — он указан в технической документации к прибору, а также в акте ввода в эксплуатацию. Кроме того, обычно он отображается в едином платежном документе в графах «Индивидуальный прибор учета» и в личном кабинете «Системы город».

«Объявления от «Центра Метрологии ЖКХ» — очередной фейк и рекламный спам. Поэтому мы советуем абонентам игнорировать подобные рекламные листовки и организации, которые их присылают», — рассказала коммерческий директор водоканала Татьяна Колганова.

«Росводоканал Барнаул» напоминает, что проводить поверку приборов учёта могут только аккредитованные организации, поэтому при заключении договора необходимо удостовериться в наличии аккредитации. Если она отсутствует, то процедура поверки незаконна. На коммерческий учёт принимаются счётчики, включённые в государственный реестр средств измерений, имеющие пломбу или голограмму госповерителя, содержащие в паспорте сведения о том, когда и кем была произведена поверка. Акт оказанных услуг по поверке ПУ, который вручается после поверки владельцу счётчика, должен содержать номер аттестата аккредитации, наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, ФИО специалистов, которые выполнили поверку.

«Мы просим жителей города и пригорода внимательно проверять вышеуказанные документы», — подчеркнула Татьяна Колганова.

Напомним, в случае, если срок поверки счётчика действительно истёк, то прибор учёта считается вышедшим из строя и плата за услуги холодного водоснабжения в течение последующих трех месяцев определяется, исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, а по завершении трехмесячного периода — по нормативу потребления с учётом повышающего коэффициента в размере 1,5.

«Услугу по поверке приборов учёта можно заказать и в водоканале, для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500−101, и в течение 1−3 дней поверка будет проведена аккредитованным подрядчиком нашей организации. Процедура займёт не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно», — отметила Татьяна Колганова.

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