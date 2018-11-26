«Росводоканал Барнаул» приглашает на День открытых дверей

Посетители смогут напрямую задать вопросы представителям компании, оценить качество работы центра, а также принять участие в беспроигрышной лотерее.*
С 10.00 до 11.00 личный прием будет проводить коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Владимировна Колганова. С 11.00 до 12.00 можно будет задать вопросы представителю производственно-технической дирекции, а с 13.00 до 14.00 абоненты смогут побеседовать с сотрудниками Дирекции по правовым вопросам.
Приглашаем всех желающих!
*Организатор акции: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Срок проведения акции