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«Росводоканал Барнаул» приглашает на День открытых дверей

27 ноября Барнаульский водоканал проведет День открытых дверей. Мероприятие приурочено к 2-летию со дня открытия Центра обслуживания абонентов. Время проведения — с 08.00 до 18.00.

Посетители смогут напрямую задать вопросы представителям компании, оценить качество работы центра, а также принять участие в беспроигрышной лотерее.*

С 10.00 до 11.00 личный прием будет проводить коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Владимировна Колганова. С 11.00 до 12.00 можно будет задать вопросы представителю производственно-технической дирекции, а с 13.00 до 14.00 абоненты смогут побеседовать с сотрудниками Дирекции по правовым вопросам.

Приглашаем всех желающих!

*Организатор акции: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ». Срок проведения акции 27.11.18 с 8.00 до 18.00. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у специалистов «Росводоканал Барнаул».

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