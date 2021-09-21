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«Росводоканал Барнаул» провел акцию по очистке берега Оби от мусора

«Росводоканал Барнаул» провел традиционную акцию по очистке берега от мусора. Сотрудники предприятия совместно с учащимися Алтайского архитектурно-строительного колледжа навели порядок в заводи за Новым мостом.

«Росводоканал Барнаул» провел акцию по очистке берега Оби от мусора.
«Росводоканал Барнаул» провел акцию по очистке берега Оби от мусора.
Архив «Росводоканал Барнаул»

«Такие экологические акции мы проводим уже в шестой раз, а в этом году нас поддержали учащиеся Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Ребята регулярно проходят у нас на практику и с удовольствием откликнулись на наше предложение», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

В акции приняли участие 50 человек. Объединённая бригада барнаульского водоканала и учащихся колледжа собрала более 90 мешков мусора.

«Когда мы проводили такие мероприятия в первый раз, мусора на берегах было намного больше. Но и сейчас мы собираем достаточно. Я надеюсь, что подобными акциями мы сможем напомнить барнаульцам, что места отдыха — не место для свалки. Ведь не сложно собрать за собой мусор, забрать его с собой и выбросить в специально отведенных местах», — пояснил Андрей Полюго.

Стоит отметить, что акция прошла в рамках проекта «Росводоканал Добро» группы компаний «Росводоканал».

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