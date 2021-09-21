«Росводоканал Барнаул» провел акцию по очистке берега Оби от мусора.

«Такие экологические акции мы проводим уже в шестой раз, а в этом году нас поддержали учащиеся Алтайского архитектурно-строительного колледжа. Ребята регулярно проходят у нас на практику и с удовольствием откликнулись на наше предложение», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго .

В акции приняли участие 50 человек. Объединённая бригада барнаульского водоканала и учащихся колледжа собрала более 90 мешков мусора.

«Когда мы проводили такие мероприятия в первый раз, мусора на берегах было намного больше. Но и сейчас мы собираем достаточно. Я надеюсь, что подобными акциями мы сможем напомнить барнаульцам, что места отдыха — не место для свалки. Ведь не сложно собрать за собой мусор, забрать его с собой и выбросить в специально отведенных местах», — пояснил Андрей Полюго.