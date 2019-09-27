«Росводоканал Барнаул» рассказал о новой технологии обеззараживания воды и качестве ресурса

В 2019 году на очистных сооружениях речной воды — масштабная модернизация. Внедрена новая технология обеззараживания воды и начата реконструкция оборудования первого этапа очистки. Эти мероприятия призваны повысить экологическую безопасность и мощность сооружений. Качество воды при этом останется стабильно высоким. Об этом представители «Росводоканал Барнаул» рассказали в ходе пресс-тура, который прошел 25 сентября.

На ключевом объекте предприятия проходит очистку и обеззараживание вода из Оби, которая поступает с 2 речных водозаборов. В сутки здесь проходит около 160 тыс. кубометров воды. Ее потребители — более 97% жителей Барнаула.

В августе на очистных сооружениях начался масштабный проект по модернизации первого этапа очистки речной воды — блока входных устройств. Он включает 2 смесителя, 9 камер хлопьеобразования и 9 отстойников. В ходе ремонтных работ будут устранены недочеты, допущенные при строительстве еще в 70-е годы, что позволит вывести объект на полную мощность. Стоимость проекта — 130 млн рублей, закончить его планируется в 2020 году.

Электролизная. Фото: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Электролизная. Фото: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Кроме того, в настоящий момент завершен проект по внедрению новой технологии обеззараживания воды методом мембранного электролиза. Это позволило отказаться от использования опасного реагента — жидкого хлора, в случае утечки которого в зоне риска могло оказаться до 37 тыс. жителей краевой столицы. Теперь для обеззараживания воды используется очищенная поваренная соль, из которой в процессе химической реакции получается хлорная вода. Она используется сразу же, а потому вырабатывается только в необходимых количествах Больше нет необходимости хранить запасы жидкого хлора, полностью ликвидирована опасность для населения и окружающей среды. Проект был реализован на средства краевого и городского бюджета, а также собственные средства предприятия.

Дмитрий Масловский. Фото: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

На вкусе воды это никак не отразится, и качество жизненно важного ресурса останется стабильно высоким.

Татьяна Шималина, начальник Центральной аналитической лаборатории «Росводоканал Барнаул», подтвердила, что качество воды, поставляемой предприятием барнаульцам, безопасна и всегда соответствует нормам СанПиН. На это влияет и качество водоисточника: в речной воде содержится много полезных для организма минералов, она мягкая, имеет ледниковое происхождение. Весь процесс очистки и обеззараживания воды на очистных сооружениях тщательно контролируют квалифицированные специалисты лаборатории, отбирая в сутки до 100 проб. Особое внимание уделяется контролю качества воды на распределительных насосных станциях и городской сети водопровода: в городе более 500 контрольных точек.