«Росводоканал Барнаул» списал потребителям пеню

В акции приняли участие почти 130 человек — жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышал 2 месяца. Чтобы списать пеню — в среднем она составляла 2100 рублей, — абоненты должны были полностью погасить задолженность. В итоге в рамках акции потребители оплатили более 741 тысячи рублей.
Татьяна Колганова,
коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»:
Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме — обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Жители могли рассчитаться с долгами, не оплачивая дополнительные суммы. И теперь у них есть возможность рассчитываться за услуги, не нарушая законодательство — до 10-го числа каждого месяца.