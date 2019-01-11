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Потребитель
23

«Росводоканал Барнаул» списал потребителям пеню

Барнаульский водоканал подвел итоги акции для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, «В новый год — без долгов». Она завершилась 30 декабря.

В акции приняли участие почти 130 человек — жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышал 2 месяца. Чтобы списать пеню — в среднем она составляла 2100 рублей, — абоненты должны были полностью погасить задолженность. В итоге в рамках акции потребители оплатили более 741 тысячи рублей.

Татьяна Колганова,
коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»:

Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме — обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Жители могли рассчитаться с долгами, не оплачивая дополнительные суммы. И теперь у них есть возможность рассчитываться за услуги, не нарушая законодательство — до 10-го числа каждого месяца.

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