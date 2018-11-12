«Росводоканал Барнаул» спишет пеню должникам

Барнаульский водоканал проводит акцию для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения «В Новый год — без долгов». Она стартовала 6 ноября и продлится до 30 декабря 2018 г.

В акции могут принять участие жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышает 2 месяца. При полной оплате задолженности до 30 декабря абоненту будет списана вся начисленная за период просрочки оплаты пеня. Напомним, что размер пени рассчитывается исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центробанка и может достигать 44 тыс. рублей.

Отметим, что факт погашения задолженности необходимо подтвердить, предоставив чек об оплате или выписку с лицевого счета. Подробности акции можно узнать по тел. 28−22−00.

Татьяна Колганова,

коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»: