«Росводоканал Барнаул» спишет пеню должникам

В акции могут принять участие жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышает 2 месяца. При полной оплате задолженности до 30 декабря абоненту будет списана вся начисленная за период просрочки оплаты пеня. Напомним, что размер пени рассчитывается исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центробанка и может достигать 44 тыс. рублей.
Отметим, что факт погашения задолженности необходимо подтвердить, предоставив чек об оплате или выписку с лицевого счета. Подробности акции можно узнать по тел. 28−22−00.
Татьяна Колганова,
коммерческий директор «Росводоканал Барнаул»:
Оплата услуг ресурсоснабжающей организации своевременно и в полном объеме — обязанность абонента. Именно на это направлена акция. Абоненты получают возможность рассчитаться с долгами и в дальнейшем оплачивать используемый ресурс вовремя.