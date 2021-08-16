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«Росводоканал Барнаул» улучшит водоснабжение в нагорной части города

«Росводоканал Барнаул» строит новый водовод в районе Змеиногорского тракта. Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить напор воды и расширит возможности подключения новых абонентов.

Нагорная часть Барнаула.
Нагорная часть Барнаула.
Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

«Строительство нового водовода диаметром 225 мм в настоящее время осуществляется на двух участках в районе санатория „Обь“ и онкологического центра „Надежда“. Его протяженность составит почти 250 метров. Работы проводит подрядная организация, специалисты водоканала выполняют технический надзор и строительный контроль», — рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Новая водопроводная сеть выполнена из полиэтилена и прокладывается методом горизонтально-направленного бурения. Кроме того, водовод будет закольцован, что позволит оказывать услугу водоснабжения надежно и бесперебойно.

Мероприятия по строительству коммуникаций проводятся в рамках реализации инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул». Завершить работы подрядчик обязуется до 31 августа.

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