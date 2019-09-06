«Росводоканал Барнаул» в преддверии Дня города очистил берег Оби от мусора

Сотрудники водоканала приняли участие в Всероссийской акции «Вода России» и очистили берег р. Обь. С популярного у горожан места отдыха в районе супермаркета «Леруа Мерлен» было собрано и вывезено более 100 мешков мусора.

«Вода России» — мероприятие, в ходе которой активисты и волонтеры очищают берега водоемов по всей стране. «Росводоканал Барнаул» принимает в ней участие во второй раз. В этом году мероприятие было приурочено сразу к двум важным датам — Дню города и 100-летию со дня пуска первого водопровода в Барнауле.

«Росводоканал Барнаул» очистил берег Оби от мусора. Фото из архива «Росводоканал Барнаул»

По сравнению с прошлым годом в раза выросло количество участников акции, а мусора было собрано в 3,5 раза больше, чем в 2018-м. В акции участвовали сотрудники всех подразделений предприятия, члены Совета молодых специалистов. Мусор был вывезен на городской полигон ТБО. А на берегу установлены специальные плакаты с призывами не засорять берег и сохранять чистоту водоема.

«Росводоканал Барнаул» очистил берег Оби от мусора. Фото из архива «Росводоканал Барнаул» «Росводоканал Барнаул» очистил берег Оби от мусора. Фото из архива «Росводоканал Барнаул»

«Это важное для водоканала мероприятие, потому что одна из наших главных задач — подать барнаульцам качественную и безопасную воду, а это в том числе зависит и от состояния водоема. Кроме того, водоканал — это социально ответственное предприятие, а потому мы должны заботиться о чистоте и благополучии города и его жителей. Поэтому я рад, что эта акция проводится и становится для нас традиционной», — отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский, принимавший участие в акции «Вода России».

«Росводоканал Барнаул» очистил берег Оби от мусора. Фото из архива «Росводоканал Барнаул»

Напомним, что всероссийская акция «Вода России» проходит с 2014 года. Она является частью Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 — 2020 годах» (ФЦП «Вода России») реализуется под эгидой Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В 2018 году в ней приняли участие более 1,8 млн человек в 85 регионах страны, которые очистили берега более 5 тыс. водоемов и установили рекорд по количеству собранного мусора — более 1,7 млн мешков.