«Росводоканал Барнаул» ведет капремонт скважины в поселке Лесной

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских и депутаты БГД Юрий Ряполов и Сергей Струченко провели рабочую встречу в Лесном и обсудили реализацию плана совместных мероприятий по повышению качества услуги водоснабжения в поселке.
Работы по улучшению системы водоснабжения в поселке Лесной барнаульский водоканал и администрация города запланировали ещё в прошлом году. В соответствии с договоренностями, ресурсоснабжающая организация за свой счет проводит капремонт артезианской скважины, администрация за счет бюджетных средств ремонтирует водонапорную башню.
«В прошлую пятницу подрядчик приступил к работам. Контракт заключен на полтора месяца с учетом приемки объекта и подписания всех документов, по факту работы будут длиться две-три недели. На обновленной скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность и позволит обеспечить водой жителей поселка. Специалисты и техническое руководство водоканала осуществляют технологический контроль всего хода строительно-монтажных работ», — пояснил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.
По словам гендиректора водоканала, неудобств от проводимых работ граждане не почувствуют. Для завершения ремонта и подключения скважины к системе водоснабжения, воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей.