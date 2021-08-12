12 августа 21°C
﻿
Потребитель
13

«Росводоканал Барнаул» ведет капремонт скважины в поселке Лесной

В пригородном поселке Лесной стартовали мероприятия по капитальному ремонту артезианской скважины. Подрядчик барнаульского водоканала в конце прошлой недели приступил к работам, после завершения которых качество воды в населенном пункте значительно улучшится.

Капремонт скважины в поселке Лесной.
Капремонт скважины в поселке Лесной.
Источник фото: «Росводоканал Барнаул»

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских и депутаты БГД Юрий Ряполов и Сергей Струченко провели рабочую встречу в Лесном и обсудили реализацию плана совместных мероприятий по повышению качества услуги водоснабжения в поселке.

Работы по улучшению системы водоснабжения в поселке Лесной барнаульский водоканал и администрация города запланировали ещё в прошлом году. В соответствии с договоренностями, ресурсоснабжающая организация за свой счет проводит капремонт артезианской скважины, администрация за счет бюджетных средств ремонтирует водонапорную башню.

«В прошлую пятницу подрядчик приступил к работам. Контракт заключен на полтора месяца с учетом приемки объекта и подписания всех документов, по факту работы будут длиться две-три недели. На обновленной скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность и позволит обеспечить водой жителей поселка. Специалисты и техническое руководство водоканала осуществляют технологический контроль всего хода строительно-монтажных работ», — пояснил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

По словам гендиректора водоканала, неудобств от проводимых работ граждане не почувствуют. Для завершения ремонта и подключения скважины к системе водоснабжения, воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость