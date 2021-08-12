«Росводоканал Барнаул» ведет капремонт скважины в поселке Лесной

В пригородном поселке Лесной стартовали мероприятия по капитальному ремонту артезианской скважины. Подрядчик барнаульского водоканала в конце прошлой недели приступил к работам, после завершения которых качество воды в населенном пункте значительно улучшится.

Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго, заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Пашковский, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских и депутаты БГД Юрий Ряполов и Сергей Струченко провели рабочую встречу в Лесном и обсудили реализацию плана совместных мероприятий по повышению качества услуги водоснабжения в поселке.

Работы по улучшению системы водоснабжения в поселке Лесной барнаульский водоканал и администрация города запланировали ещё в прошлом году. В соответствии с договоренностями, ресурсоснабжающая организация за свой счет проводит капремонт артезианской скважины, администрация за счет бюджетных средств ремонтирует водонапорную башню.

«В прошлую пятницу подрядчик приступил к работам. Контракт заключен на полтора месяца с учетом приемки объекта и подписания всех документов, по факту работы будут длиться две-три недели. На обновленной скважине будет установлен более мощный насос, который существенно увеличит производительность и позволит обеспечить водой жителей поселка. Специалисты и техническое руководство водоканала осуществляют технологический контроль всего хода строительно-монтажных работ», — пояснил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

По словам гендиректора водоканала, неудобств от проводимых работ граждане не почувствуют. Для завершения ремонта и подключения скважины к системе водоснабжения, воду отключат всего на несколько часов в ночное время, заранее предупредив жителей.