«Росводоканал Барнаул» выпустил в Обь 20 тысяч молоди сазана

Барнаульский водоканал провел уже традиционное мероприятие по выпуску молоди сазана в главную водную артерию региона — реку Обь. В этом году в сибирскую реку было выпущено почти 20 тысяч особей молоди сазана. На эти цели компания направила более 400 тысяч рублей.