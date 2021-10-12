«Росводоканал Барнаул» выпустил в Обь 20 тысяч молоди сазана

«Мы ежегодно проводим зарыбление, так как это неотъемлемая часть экологической политики водоканала. Наша деятельность связана непосредственно с Обью, и поэтому мы просто обязаны помогать реке восстанавливать её биологические ресурсы», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.
Вес каждой рыбки — не менее 20 граммов. При таких габаритах это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются, даже при низких температурах воды.
Отметим, что акция проводится по согласованию с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства.