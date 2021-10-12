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«Росводоканал Барнаул» выпустил в Обь 20 тысяч молоди сазана

Барнаульский водоканал провел уже традиционное мероприятие по выпуску молоди сазана в главную водную артерию региона — реку Обь. В этом году в сибирскую реку было выпущено почти 20 тысяч особей молоди сазана. На эти цели компания направила более 400 тысяч рублей.

Зарыбление Оби.
Зарыбление Оби.
altaipriroda.ru

«Мы ежегодно проводим зарыбление, так как это неотъемлемая часть экологической политики водоканала. Наша деятельность связана непосредственно с Обью, и поэтому мы просто обязаны помогать реке восстанавливать её биологические ресурсы», — рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

Вес каждой рыбки — не менее 20 граммов. При таких габаритах это жизнеспособные особи, которые прекрасно приспосабливаются к новым условиям и быстро развиваются, даже при низких температурах воды.

Отметим, что акция проводится по согласованию с Верхнеобским территориальным управлением Росрыболовства.

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