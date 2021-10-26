«Росводоканал Барнаул» вносит вклад в улучшение экологического ландшафта города

«Росводоканал Барнаул» высаживает деревья вокруг канализационной насосной станции № 21. Тополя станут своеобразным зеленым щитом и помогут очищать воздух рядом с коммунальным объектом, что поможет улучшить экологическое состояние микрорайона и города. На высадку деревьев барнаульский водоканал направил почти 1 млн рублей.

«За последнюю неделю октября наш подрядчик высадит с трех сторон от КНС почти 60 пирамидальных тополей, которые станут дополнительным естественным фильтром. При этом установка по очистке воздуха работает в штатном режиме без перебоев и показывает хорошие результаты. Выбросы регулярно проверяют как наши специалисты, так и надзорные органы, которые не фиксируют превышений ПДК», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Этот вид деревьев выбран неслучайно, ведь именно тополь является самым лучшим очистителем воздуха в мегаполисах среди всех остальных видов деревьев. По количеству образующегося кислорода тополь в десятки раз превосходит хвойные деревья. В случае, если некоторые тополя не приживутся, подрядчик обязуется их заменить.