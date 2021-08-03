Межведомственную встречу в режиме онлайн организовало управление Алтайского края по труду и занятости населения. В ней приняли участие представители госструктур, профсоюза, общественники и специалисты муниципалитетов края. На совещании обсуждалась статистика и причины несчастных случаев при проведении работ в колодцах, профилактика и расследование происшествий.
О положительном опыте работы по недопущению подобных происшествий присутствующим рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин. Он отметил, что в компании регулярно проводится обучение персонала, а также о специальном оборудовании, которым оснащены аварийные бригады предприятия.
«Специалисты аварийных бригад сетей водопровода и канализации используют новые современные газоанализаторы, которые определяют в воздухе наличие метана, сероводорода, угарного газа и аммиака. Это позволило расширить диапазон контроля за вредными и опасными газами в воздухе рабочей зоны. Кроме того, газоанализаторами оснащены помещения канализационных-насосных станций, где могут выделяться и скапливаться опасные летучие вещества», — рассказал Евгений Чайкин.