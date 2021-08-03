3 августа 27°C
﻿
Потребитель
18

«Росводоканал Барнаул»: вопросам безопасности при работах в колодцах — особое внимание

Представители «Росводоканал Барнаул» приняли участие в совещании по вопросу профилактики производственного травматизма при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных замкнутых пространствах систем водоснабжения и водоотведения.

Совещание по вопросу профилактики производственного травматизма.
Совещание по вопросу профилактики производственного травматизма.
Архив «Росводоканал Барнаул»

Межведомственную встречу в режиме онлайн организовало управление Алтайского края по труду и занятости населения. В ней приняли участие представители госструктур, профсоюза, общественники и специалисты муниципалитетов края. На совещании обсуждалась статистика и причины несчастных случаев при проведении работ в колодцах, профилактика и расследование происшествий.

О положительном опыте работы по недопущению подобных происшествий присутствующим рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин. Он отметил, что в компании регулярно проводится обучение персонала, а также о специальном оборудовании, которым оснащены аварийные бригады предприятия.

«Специалисты аварийных бригад сетей водопровода и канализации используют новые современные газоанализаторы, которые определяют в воздухе наличие метана, сероводорода, угарного газа и аммиака. Это позволило расширить диапазон контроля за вредными и опасными газами в воздухе рабочей зоны. Кроме того, газоанализаторами оснащены помещения канализационных-насосных станций, где могут выделяться и скапливаться опасные летучие вещества», — рассказал Евгений Чайкин.

  • Новости компаний
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость