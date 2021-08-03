Представители «Росводоканал Барнаул» приняли участие в совещании по вопросу профилактики производственного травматизма при выполнении работ в водопроводных, канализационных, газовых колодцах и иных замкнутых пространствах систем водоснабжения и водоотведения.

Межведомственную встречу в режиме онлайн организовало управление Алтайского края по труду и занятости населения. В ней приняли участие представители госструктур, профсоюза, общественники и специалисты муниципалитетов края. На совещании обсуждалась статистика и причины несчастных случаев при проведении работ в колодцах, профилактика и расследование происшествий.

О положительном опыте работы по недопущению подобных происшествий присутствующим рассказал главный инженер «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин. Он отметил, что в компании регулярно проводится обучение персонала, а также о специальном оборудовании, которым оснащены аварийные бригады предприятия.