25 октября
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Потребитель

«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «В новый год без долгов»

Мероприятие продлится до конца 2022 года.

Оплата услуг ЖКХ.
Оплата услуг ЖКХ.
Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты коммунальных услуг «водоснабжение» и «водоотведение», — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

В акции могут принять участие жители частного сектора, а также многоквартирных домов с непосредственной формой управления или заключенными прямыми договорами.

«Акция носит заявительный характер — для списания пени абонентам необходимо обратиться в водоканал. Сделать это можно, позвонив в кол-центр предприятия по номеру 500−101», — добавил Андрей Звягинцев.

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