«Росводоканал Барнаул» запускает акцию «В новый год без долгов»

«Чтобы стать участником акции, необходимо полностью оплатить имеющуюся перед водоканалом задолженность и до конца года больше не попадать в списки должников. Тем абонентам, которые выполнят два этих условия, будут списаны все пени, начисленные за период просрочки оплаты коммунальных услуг «водоснабжение» и «водоотведение», — рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

В акции могут принять участие жители частного сектора, а также многоквартирных домов с непосредственной формой управления или заключенными прямыми договорами.