«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок»

«Росводоканал Барнаул» объявляет о старте уже ставшей традиционной акции «Кубометры в подарок», которая продлится с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года. Среди ответственных абонентов будут разыграны 1100 кубометров воды.

«Акцию мы проводим уже третий год подряд, и она становится доброй традицией. Условия очень просты — нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Итоги будут подведены с помощью генератора случайных чисел в конце января следующего года. 110 абонентов-победителей получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов.