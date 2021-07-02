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«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок»

«Росводоканал Барнаул» объявляет о старте уже ставшей традиционной акции «Кубометры в подарок», которая продлится с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года. Среди ответственных абонентов будут разыграны 1100 кубометров воды.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

«Акцию мы проводим уже третий год подряд, и она становится доброй традицией. Условия очень просты — нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Итоги будут подведены с помощью генератора случайных чисел в конце января следующего года. 110 абонентов-победителей получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов.

«Акция проводится в качестве поощрения ответственных абонентов, ведь своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна для предприятия — полученные средства идут, в том числе, на плановые ремонтные работы, которые позволяют минимизировать количество повреждений на сетях», — добавила Татьяна Колганова.

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