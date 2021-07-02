«Росводоканал Барнаул» запускает традиционную акцию «Кубометры в подарок»

«Акцию мы проводим уже третий год подряд, и она становится доброй традицией. Условия очень просты — нужно лишь своевременно оплачивать услуги барнаульского водоканала в течение второго полугодия и не иметь долгов перед предприятием», — рассказала коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.
Итоги будут подведены с помощью генератора случайных чисел в конце января следующего года. 110 абонентов-победителей получат по 10 призовых кубометров холодной воды. Приз будет зачислен в рублевом эквиваленте на лицевые счета выигравших абонентов.
«Акция проводится в качестве поощрения ответственных абонентов, ведь своевременная оплата услуг водоснабжения и водоотведения очень важна для предприятия — полученные средства идут, в том числе, на плановые ремонтные работы, которые позволяют минимизировать количество повреждений на сетях», — добавила Татьяна Колганова.