«Росводоканал» провел в Барнауле круглый стол с поставщиками и подрядчиками из разных регионов России

10 октября в Барнауле прошел круглый стол директоров по капитальному строительству водоканалов группы компаний (ГК) «Росводоканал» с участием поставщиков оборудования и подрядчиков. Руководители более чем 20 компаний съехались со всей страны на Алтай, чтобы поближе познакомиться с подразделениями «Росводоканала», действующими во всех регионах РФ. Каждый смог рассказать о своих возможностях и новых технологиях, применяемых в работе.

Место проведения совещания было выбрано не случайно.

Андрей Броцман,

операционный директор УК «Росводоканал»:

Барнаул считается довольно удаленной точкой на карте страны, и не всегда партнеры готовы сюда приезжать. Поэтому мы хотели показать, как развивается город, какие условия взаимодействия с администрацией здесь созданы. Это прежде всего открытость и готовность к сотрудничеству с новыми партнерами.

Отметим, что в этом году в краевой столице по согласованию с правительством Алтайского края и администрацией г. Барнаула особое внимание уделено ремонту сетевого хозяйства: переложено более 16 км трубопроводов. Все работы велись строго по графику, и даже с опережением установленных сроков.

Круглый стол. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Барнаульский водоканал»

Андрей Федоров,

заместитель главы администрации г. Барнаула по городскому хозяйству:

Необходимо минимизировать неудобства для жителей города в период ремонтных работ. Водоканалы совместно с подрядчиками ищут и находят инженерные решения, которые позволяют проводить работы в сжатые сроки с обязательным исполнением всех требований по качеству и надежности.

Еще одна причина проведения совещания — в 2019 году «Росводоканал Барнаул» запланировал на модернизацию сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения гораздо больше средств, чем в предыдущие годы. Недавно был завершен один из проектов на очистных сооружениях речной воды. Была внедрена новая технология обеззараживания воды на основе мембранного электролиза, что позволило отказаться от использования опасного реагента — жидкого хлора.

Круглый стол. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Барнаульский водоканал» Андрей Броцман. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Барнаульский водоканал» Круглый стол. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Барнаульский водоканал»

Дмитрий Масловский,

генеральный директор предприятия:

«Барнаульский водоканал» в этом году планирует инвестировать в развитие инженерной инфраструктуры и сетей более 660 млн рублей. Это станет возможным благодаря двум программам: производственной и инвестиционной. Мы рассчитываем, что в следующем году цифра увеличится. А значит, будут расти и объемы работ. Мы будем рассматривать предложения не только местных подрядчиков, но и коллег из других регионов.

Перспективы сотрудничества были интересны всем присутствующим в этот день в зале.

Леонид Винчо,

директор «ЯФАР РУС»:

Наша компания — представитель европейского производителя запорной арматуры высокого качества для строительства сетей водоснабжения и водоотведения. С 2016 года является партнером и поставщиком продукции группы компаний «Росводоканал». В Барнаул мы приехали из Санкт-Петербурга, чтобы познакомиться с дальнейшими планами компании, ее возможными потребностями, а также чтобы рассказать о себе и сделать ряд выгодных предложений.

Круглый стол. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Барнаульский водоканал»

Первая встреча топ-менеджеров оказалась полезной для всех сторон. По ее итогам, как говорят организаторы, будут заключены взаимовыгодные соглашения.

Представитель министерства строительства и ЖКХ Алтайского края Дмитрий Власов отметил, что подобные мероприятия — это хорошая возможность обменяться опытом и увидеть возможности и потребности друг друга.

Справка

«Росводоканал» — один из лидеров отрасли водоснабжения и водоотведения по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения регионов страны. С 2007 по 2025 год предприятия группы реализуют инвестиционные программы по модернизации инфраструктуры на общую сумму более 50 млрд рублей.

В 2019 году на реализацию инвестиционных проектов в регионах присутствия «Росводоканала» было направлено 4,3 млрд рублей, в 2020-м этот показатель достигнет 7,5 млрд рублей.

Наталья Вдовина