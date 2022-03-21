Росводоканал расширяет сотрудничество с отечественными производителями

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем водоснабжения и водоотведения — в 2021 году инвестировал в модернизацию инфраструктуры ВиВ более 6,3 млрд рублей. Всего с 2007 года региональные предприятия группы реализуют инвестиционные программы на общую сумму 176,868 млрд рублей.

В рамках реализации мероприятий по формированию новых цепочек поставок, 17 марта в Тюмени представители федерального коммунального оператора встретились c российскими поставщиками материалов и услуг.

«На протяжении нескольких лет мы выстраивали техническую политику, не замкнутую только на импортной продукции. В прошлом году мы уже начали изучать отечественные аналоги химических реагентов, которые получали из-за рубежа, и сейчас активно продолжаем эту работу. Встреча в Тюмени показала, что производители российского оборудования и поставщики материалов готовы в новых условиях предлагать эффективные альтернативные решения», — отметил операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман.

Участники встречи обсудили новые проектные и логистические решения. В частности, поставлять трубы из прочных полимеров готовы 27 российских заводов, импортную ленту для санации коллекторов может заменить продукция из Подмосковья, поставки насосного оборудования, по характеристикам не уступающего европейским аналогам, могут обеспечить производители из Омска и Нефтекамска. Восстанавливать «под ключ» канализационные сети методом санации готовы компании из Екатеринбурга и Москвы.