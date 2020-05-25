РСХБ на Алтае аккумулировал более 40 млн рублей в рамках краевой программы поддержки молодых семей

Россельхозбанк в рамках краевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» открыл 229 счетов по государственной программе «Молодая семья», где аккумулировал более 40 млн рублей.

Участник программы, автомеханик из Павловска Сергей Тумин направил полученные средства на погашение части долга по ипотечному кредиту: «Мы стали участниками программы в 2014 году, очередь подошла в этом. Я в семье работаю один, жена дома с ребенком, поэтому программа помогла нам значительно снизить сроки выплаты кредита. В Россельхозбанке сработали быстро, оперативно, все объяснили, помогли заполнить все документы, грамотно проконсультировали. Деньги перечислили быстро и четко, мне понравилось».

В феврале между Алтайским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, заключено Соглашение, в рамках которого Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам программы по обеспечению жильем молодых семей Алтайского края.

Эта программа финансируется по трем бюджетным линиям: муниципальный уровень, краевой и федеральный. Чем больше средств для поддержки своих семей выделяет муниципалитет, тем больше средств в определенной пропорции идет от края и федерации. Каждый год в программе может принять участие разное количество семей, зарегистрировавшихся как участники, в зависимости от суммы, которую может выделить тот или иной муниципалитет края. За весь период действия программы с 2004 года более 9 тысяч семей в крае уже получили свои квартиры. По словам руководителя Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатериной Четошниковой, «в 2020 году примерно 450 семей смогут принять в ней участие».

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

Россельхозбанк является современным универсальным банком с разветвленной сетью дополнительных офисов. Мы активно участвуем в различных государственных программах, поэтому будем и дальше совместно работать с органами государственного управления, предоставлять услуги качественно и своевременно.

Справка

Между Алтайским РФ АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края (Государственный заказчик), 5 февраля 2020 г. заключено Соглашение в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В рамках соглашения Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам Мероприятия.

В рамках соглашения молодые семьи могут обратиться в любой офис Банка и бесплатно открыть счет для размещения бюджетных средств.

Программа Алтайского края «Молодая семья» дает возможность большему количеству семей использовать социальные выплаты:

на приобретение жилого помещения

на строительство жилого дома

для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита ( займа), в том числе ипотечного , на приобретение жилого помещения или на строительство жилого дома

займа), в том числе ипотечного на приобретение жилого помещения или на строительство жилого дома на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам , в том числе ипотечным , или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома

в том числе ипотечным или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома на уплату цены договора участия в долевом строительстве , который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение , путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

АО «Россельхозбанк»