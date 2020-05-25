РСХБ на Алтае аккумулировал более 40 млн рублей в рамках краевой программы поддержки молодых семей

Участник программы, автомеханик из Павловска Сергей Тумин направил полученные средства на погашение части долга по ипотечному кредиту: «Мы стали участниками программы в 2014 году, очередь подошла в этом. Я в семье работаю один, жена дома с ребенком, поэтому программа помогла нам значительно снизить сроки выплаты кредита. В Россельхозбанке сработали быстро, оперативно, все объяснили, помогли заполнить все документы, грамотно проконсультировали. Деньги перечислили быстро и четко, мне понравилось».
В феврале между Алтайским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, заключено Соглашение, в рамках которого Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам программы по обеспечению жильем молодых семей Алтайского края.
Эта программа финансируется по трем бюджетным линиям: муниципальный уровень, краевой и федеральный. Чем больше средств для поддержки своих семей выделяет муниципалитет, тем больше средств в определенной пропорции идет от края и федерации. Каждый год в программе может принять участие разное количество семей, зарегистрировавшихся как участники, в зависимости от суммы, которую может выделить тот или иной муниципалитет края. За весь период действия программы с 2004 года более 9 тысяч семей в крае уже получили свои квартиры. По словам руководителя Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатериной Четошниковой, «в 2020 году примерно 450 семей смогут принять в ней участие».
Николай Бойко,
директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:
Россельхозбанк является современным универсальным банком с разветвленной сетью дополнительных офисов. Мы активно участвуем в различных государственных программах, поэтому будем и дальше совместно работать с органами государственного управления, предоставлять услуги качественно и своевременно.
Справка
Между Алтайским РФ АО «Россельхозбанк» и Управлением молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края (Государственный заказчик), 5 февраля 2020 г. заключено Соглашение в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
В рамках соглашения Банк осуществляет обслуживание бюджетных средств, предоставляемых Государственным заказчиком в качестве социальных выплат молодым семьям-участникам Мероприятия.
В рамках соглашения молодые семьи могут обратиться в любой офис Банка и бесплатно открыть счет для размещения бюджетных средств.
Программа Алтайского края «Молодая семья» дает возможность большему количеству семей использовать социальные выплаты:
- на приобретение жилого помещения
- на строительство жилого дома
- для оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или на строительство жилого дома
- на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома
- на уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.
АО «Россельхозбанк»