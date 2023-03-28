РСХБ на Алтае предлагает приобрести монеты в подарок на Пасху.

В коллекции Алтайского филиала представлены монеты, выполненные из серебра 925 и 999 пробы, чеканки пруф, на которые нанесены изображения православных святых: Пантелеймона; Спиридона; Матроны Московской; Казанской Божьей матери и других.
В частности, оригинальная прямоугольная монета «Матрона» из серебра высшей пробы украсит любую коллекцию и станет красивым памятным подарком. Монета упакована в стильный футляр. По центру монеты расположен образ Матроны Московской (цветная печать). Вдоль канта по бокам монету украшают рельефные узоры, внизу надпись «Матрона».
Монета «Казанская-20» очень ценна для православных верующих — на ней изображен один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. В России чудотворную икону Казанской Божией Матери издавна именуют Заступницей. Пресвятая Богородица считается покровительницей России и помогает как в делах государственных, так и в нуждах отдельных людей.
С начала года в Алтайском крае и Республике Алтай продано свыше 1,5 тыс. инвестиционных и памятных монет. Это универсальный инструмент коллекционирования и сбережения, который сочетает в себе качество и изысканность оригинального ювелирного изделия, и в то же время может служить альтернативным способом денежных вложений. На фоне стабильного укрепления цен на драгметаллы, клиенты Россельхозбанка все чаще выбирают инвестиционные монеты как надежный способ для сохранения сбережений, а в долгосрочной перспективе — и для возможного получения дополнительного дохода — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.
В Алтайском филиале РСХБ представлено более 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, эмитированных Банком России и иностранными государствами. Широкий ассортимент изделий представлен в разных тематических категориях: религия, свадьба, спорт, живопись, рождение, праздники, знаки зодиака и многие другие. Наряду с монетами, филиал предлагает услуги по открытию текущих обезличенных металлических счетов в золоте, серебре, платине и палладии, а также по продаже и покупке слитков из драгоценных металлов. Причем по операциям и сделкам возможно установление индивидуальных котировок.
Подробная информация о технических характеристиках, котировках и наличии монет доступна на портале www.coins.rshb.ru. Также на маркетплейсе Россельхозбанка www.coins.rshb.ru представлен калькулятор исторической доходности драгоценных металлов по данным Центрального банка РФ и есть возможность оформить покупку дистанционно.