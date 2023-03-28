РСХБ на Алтае предлагает приобрести монеты в подарок на Пасху.

В коллекции Алтайского филиала представлены монеты, выполненные из серебра 925 и 999 пробы, чеканки пруф, на которые нанесены изображения православных святых: Пантелеймона; Спиридона; Матроны Московской; Казанской Божьей матери и других.

В частности, оригинальная прямоугольная монета «Матрона» из серебра высшей пробы украсит любую коллекцию и станет красивым памятным подарком. Монета упакована в стильный футляр. По центру монеты расположен образ Матроны Московской (цветная печать). Вдоль канта по бокам монету украшают рельефные узоры, внизу надпись «Матрона».

Монета «Казанская-20» очень ценна для православных верующих — на ней изображен один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. В России чудотворную икону Казанской Божией Матери издавна именуют Заступницей. Пресвятая Богородица считается покровительницей России и помогает как в делах государственных, так и в нуждах отдельных людей.

С начала года в Алтайском крае и Республике Алтай продано свыше 1,5 тыс. инвестиционных и памятных монет. Это универсальный инструмент коллекционирования и сбережения, который сочетает в себе качество и изысканность оригинального ювелирного изделия, и в то же время может служить альтернативным способом денежных вложений. На фоне стабильного укрепления цен на драгметаллы, клиенты Россельхозбанка все чаще выбирают инвестиционные монеты как надежный способ для сохранения сбережений, а в долгосрочной перспективе — и для возможного получения дополнительного дохода — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.