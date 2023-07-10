РСХБ на Алтае увеличил сельскую ипотеку до 6 млн рублей и расширил её на квартиры

Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай начал приём заявок на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: предельный размер кредита увеличен с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика; помимо индивидуального жилищного строительства и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населённых пунктах.

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка за время работы программы выдал порядка 3 млрд рублей сельской ипотеки. Свои жилищные условия смогли улучшить более 1600 семей в двух регионах. Принятые сейчас Правительством России изменения очень своевременны, значительно увеличивают количество людей, которые смогут воспользоваться сельской ипотекой и начать жить в благоустроенных современных домах со всеми удобствами на селе. Наш опыт по реализации этой программы говорит о том, что такая потребность есть у жителей Алтая, — прокомментировал директор регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Приезжая в наш новый дом мы испытываем счастье и чувство свободы каждый раз. Планов у нас много — будем постепенно обживаться и реализовывать их. Мы уже спорим, где лучше поставить вольер для собаки, какой участок отвести под баню и гараж, где посадить груши и яблони. Софья изначально родилась и выросла на земле, а я то квартирный человек. И когда встал вопрос, что нужно расширяться, мы все подробно изучили. Сравнивая ипотеку за квартиру в городе и дом рядом с городом, мы пришли к выводу, что это реально дешевле. За ту же сумму ежемесячного ипотечного платежа мы получаем больше. Огромный плюс, что есть участок земли, через стенку никто не шумит и не надо воевать за парковочные места. Еще понравилось, что, выбрав дом и приняв решение об ипотеке в РСХБ нам все рассчитали и оформили за один день, — рассказали новоселы Софья и Вадим Посохины.

Изменения существенно расширяют возможности россиян по приобретению недвижимости на сельских территориях. Так, благодаря действующей возможности для супругов объединять кредит, семья теперь может взять на жильё до 12 млн рублей вместо 6 млн рублей. Возвращение возможности направлять ипотечные средства на квартиры увеличивает количество вариантов жилья. Квартиры должны располагаться в опорных населённых пунктах*, определённых Министерством сельского хозяйства.

Остальные условия сельской ипотеки, реализуемой в составе программы «Комплексное развитие сельских территорий», остались неизменными.

Заёмщиками могут стать россияне возрастом от 21 года до 75 лет. Средства предоставляются на приобретение жилья в сельской местности. В опорных населённых пунктах с населением до 30 тысяч человек также возможно приобретение квартир в новостройках не более 5 этажей у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдаётся он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена, при этом в приграничных территориях она снижена до 0,1%.

В целом по стране со старта выдачи сельской ипотеки весной 2020 года Россельхозбанк выдал по этой программе свыше 180 млрд рублей, которые помогли решить жилищный вопрос более чем 85 тысячам семей. Доля банка в выдачах сельской ипотеки составляет 75%. Средний возраст заёмщика — 38 лет.

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РСХБ на Алтае увеличил сельскую ипотеку. Фото предоставлено Россельхозбанком.

* Опорный населённый пункт — населённый пункт, расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого обеспечивается ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований.

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