РСХБ первым в России выпустил специальные карты для фермеров

РСХБ предлагает бесплатно оформить платежную карту в любом регионе России. Комиссия за годовое обслуживание не взимается. Держатели таких карт получат дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк при совершении покупок до 10%. Также клиенты могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир». По дебетовой карте без комиссии доступно снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ до 150 тыс. рублей в месяц. По кредитной карте предусмотрен длительный льготный период кредитования.
Ирина Жачкина,
первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»:
Россельхозбанк традиционно поддерживает фермеров, предлагая наиболее выгодные программы для заемщиков малого и среднего бизнеса в АПК. В тесном взаимодействии с АККОР были разработаны продукты для юридических лиц на проведение сезонных работ и розничный кредит на любые цели для глав КФХ. Теперь мы сделали еще один шаг для укрепления нашего долгосрочного сотрудничества и представляем новый проект — карты для физических лиц. Уверена, что выгодные условия обслуживания, как по дебетовой, так и кредитной карте, будут пользоваться популярностью у фермеров.
РСХБ одним из первых начал эмиссию национальной платежной карты «Мир» и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платежной системе».
Источник: АО «Россельхозбанк»