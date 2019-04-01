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РСХБ первым в России выпустил специальные карты для фермеров

АО «Россельхозбанк» приступил к выпуску дебетовой и кредитной банковских карт для сотрудников, акционеров и участников организаций-членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) на базе платежной системы «Мир».

РСХБ предлагает бесплатно оформить платежную карту в любом регионе России. Комиссия за годовое обслуживание не взимается. Держатели таких карт получат дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк при совершении покупок до 10%. Также клиенты могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир». По дебетовой карте без комиссии доступно снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории РФ до 150 тыс. рублей в месяц. По кредитной карте предусмотрен длительный льготный период кредитования.

Ирина Жачкина,
первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»:

Россельхозбанк традиционно поддерживает фермеров, предлагая наиболее выгодные программы для заемщиков малого и среднего бизнеса в АПК. В тесном взаимодействии с АККОР были разработаны продукты для юридических лиц на проведение сезонных работ и розничный кредит на любые цели для глав КФХ. Теперь мы сделали еще один шаг для укрепления нашего долгосрочного сотрудничества и представляем новый проект — карты для физических лиц. Уверена, что выгодные условия обслуживания, как по дебетовой, так и кредитной карте, будут пользоваться популярностью у фермеров.

РСХБ одним из первых начал эмиссию национальной платежной карты «Мир» и сегодня ведет активную работу по выпуску российских карт в соответствии с Законом «О национальной платежной системе». На 01.03.2019 более 4,5 млн клиентов используют платежные карты Россельхозбанка.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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