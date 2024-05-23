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РСХБ подключит Алтай к всероссийской «Монетной неделе»

С 20 мая по 2 июня по всей стране пройдет акция «Монетная неделя», которая позволит вернуть мелочь в денежный оборот. К акции присоединился и Алтайский филиал Россельхозбанка, который приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах. Адреса всех офисов РСХБ на сайте www.rshb.ru.

Россельхозбанк приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах.
Россельхозбанк приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах.
Источник: Россельхозбанк.

Несмотря на то, что Банк России выпускает в обращение значительное количество монет, огромная их часть все же оседает в копилках и кошельках. По данным ЦБ, сейчас в стране в обращении находится более 72 млрд монет. Если их разделить между всеми жителями страны, то каждому достанется примерно 500 штук. Цель акции — вернуть в оборот скопившуюся у населения мелочь, тем самым сокращая траты Центробанка на чеканку новых монет.

Интерес у клиентов банка к этой акции есть. В прошлом году во время «Монетной недели» жители Алтая принесли в Россельхозбанк 24 тыс. монет на общую сумму более 93 тыс. рублей. Часто люди оставляют в домашней копилке мелкие монеты, которые получают на сдачу, и потом не знают, что с ними делать. А данная акция очень удобна для того, чтобы сдать без комиссии мелкие монеты и получить зачисление суммы на свой счет, — комментирует заместитель директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Россельхозбанк приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах.
Россельхозбанк приглашает всех желающих обменять мелкие монеты в своих офисах.
Источник: Россельхозбанк.

Для обмена нужно прийти с паспортом в любой офис РСХБ. Ограничений по количеству сдаваемой мелочи нет, главное, чтобы это были монеты Банка России, находящиеся в обращении и выпущенные начиная с 1997 года. Желательно заранее рассортировать их по номиналу, чтобы процедура обмена была более комфортна и заняла меньше времени. Монеты можно сдать с 20 мая по 2 июня во всех офисах РСХБ на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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