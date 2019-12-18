Николай Бойко,

директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»:

Монеты можно купить в подарок близким или с целью выгодного вложения. Драгоценные металлы способны принести неплохой доход при долгосрочном инвестировании. В этом году Россельхозбанк значительно расширил ассортимент памятных монет, благодаря чему у наших клиентов появилась возможность выбрать монету к любому празднику.

Сейчас в продаже есть коллекция монет от АО «Россельхозбанк», приуроченная к наступающему 2020 году. Она порадует искушённого нумизмата и послужит ценным и незабываемым подарком. Считается, что Белая Металлическая Крыса — а именно под ее покровительством пройдёт 2020 год — благоприятствует упорству и целеустремленности, и сам материал подчёркивает необходимость проявлять твёрдость в начинаниях. Эти качества нашли отражение в памятных серебряных монетах, изготовленных известнейшими монетными дворами мира. Теперь они ждут своего покупателя в офисах Алтайского РФ АО «Россельхозбанк».

Помимо монет с символом года Россельхозбанк предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как стрелки часов отсчитывают последние минуты уходящего года, а на другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг нарядной ёлки.

Памятные монеты — это воплощение лучших наработок монетного и ювелирного искусства, сочетающие в себе сложный оригинальный дизайн, высокое качество чеканки, ограниченный тираж выпуска и красочную упаковку. Они являются прекрасным подарком и объектом коллекционирования.

АО «Россельхозбанк»