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РСХБ: «Покупка монет — один из удобных способов сохранить сбережения»

Клиент Россельхозбанка приобрел сразу сотню золотых инвестиционных монет с изображением Георгия Победоносца, на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Золотая монета с изображением Георгия Победоносца.
Золотая монета с изображением Георгия Победоносца.
АО «Россельхозбанк»

Николай Бойко,
директор Алтайского РФ АО «Россельхозбанк»:

Монеты можно купить в подарок близким или с целью выгодного вложения. Драгоценные металлы способны принести неплохой доход при долгосрочном инвестировании. В этом году Россельхозбанк значительно расширил ассортимент памятных монет, благодаря чему у наших клиентов появилась возможность выбрать монету к любому празднику.

Сейчас в продаже есть коллекция монет от АО «Россельхозбанк», приуроченная к наступающему 2020 году. Она порадует искушённого нумизмата и послужит ценным и незабываемым подарком. Считается, что Белая Металлическая Крыса — а именно под ее покровительством пройдёт 2020 год — благоприятствует упорству и целеустремленности, и сам материал подчёркивает необходимость проявлять твёрдость в начинаниях. Эти качества нашли отражение в памятных серебряных монетах, изготовленных известнейшими монетными дворами мира. Теперь они ждут своего покупателя в офисах Алтайского РФ АО «Россельхозбанк».

Помимо монет с символом года Россельхозбанк предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как стрелки часов отсчитывают последние минуты уходящего года, а на другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг нарядной ёлки.

Памятные монеты — это воплощение лучших наработок монетного и ювелирного искусства, сочетающие в себе сложный оригинальный дизайн, высокое качество чеканки, ограниченный тираж выпуска и красочную упаковку. Они являются прекрасным подарком и объектом коллекционирования.

АО «Россельхозбанк»

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