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РСХБ предлагает аграриям Алтая Бизнес-карты с повышенным лимитом кредитования до 3 млн

Россельхозбанк повысил лимит кредитования по Бизнес-карте для сельхозтоваропроизводителей до 3 млн рублей. Более трети клиентов-юридических лиц Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай для управления своими финансами оформили кредитную «Бизнес-карту». Наиболее востребована она у представителей малого и микробизнеса, так как гарантирует доступ к финансированию в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы «МИР».

Россельхозбанк.
Россельхозбанк.
Источник: Россельхозбанк.

Такой интерес вполне объясним: есть возможность привлечь кредитные средства за один день, без залога и поручительства. Целевое использование кредита позволяет вести текущие расходы по бизнесу на территории России, сумма лимита до 3 млн рублей; срок действия лимита 36 месяцев; льготный период кредитования до 55 календарных дней. При этом обеспечение не требуется и комиссия за годовое обслуживание не взимается. Кредитная Бизнес-карта позволяет осуществлять расходные операции по счёту с использованием самой карты, при недостаточности на счёте собственных средств. Такая карта выпускается при наличии рассчётно-кассового обслуживания в РСХБ.

Кредитная Бизнес-карта РСХБ для предпринимателей АПК стала одним из первых специализированных продуктов на российском рынке. При системном использовании в соответствии с прописанными в договоре условиями она позволяет выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро, безопасно и эффективно. Ими активно пользуются предприниматели двух алтайских регионов, и РСХБ продолжает развивать возможности этого продукта, — прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

Россельхозбанк повысил лимит кредитования по Бизнес-карте для сельхозтоваропроизводителей до 3 млн рублей.
Россельхозбанк повысил лимит кредитования по Бизнес-карте для сельхозтоваропроизводителей до 3 млн рублей.
Источник: Россельхозбанк.

Бизнес-карта — это кредитная карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП с помощью которой легко и удобно оплачивать любые расходы юридических лиц. Так, например, можно оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, счета ЖКХ и электроэнергии, удобно привязать карту к сервисам такси и мобильных операторов, страховки, топливо на АЗС, услуги мойки автомобиля и шиномонтажа, представительские и хозяйственные расходы, совершать покупки в интернете.

С кредитной Бизнес-карты РСХБ можно снимать наличные в любых банкоматах в России и за её пределами. За операцию взимается комиссия в соответствии с вашим тарифным планом. Пополнить бизнес-карту можно переводом с расчётного счета в РСХБ по реквизитам.

Подробнее узнать об оформлении Бизнес-карты с лимитом кредитования, тарифах обслуживания и других продуктах для бизнеса в РСХБ можно по телефону горячей линии 8 800-100-0-100, на официальном сайте www.rshb.ru и в ближайшем офисе. Оформить Бизнес-карту с лимитом кредитования можно и на портале Свое Фермерство (https://svoefermerstvo.ru/corporate-card).

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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