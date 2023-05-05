РСХБ: сумма выданных кредитов по сельской ипотеке превысила 10 млрд рублей.

В России растет востребованность льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сельская ипотека принесла пользу десяткам тысяч наших соотечественников, позволила приобрести просторную жилплощадь в сельской местности. С начала 2023 года Россельхозбанк выдал более 10 млрд рублей сельской ипотеки. В целом выдача сельской ипотеки в РСХБ с начала запуска программы превысила 170 млрд рублей, – отметила Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.

По итогам выдачи кредитов по госпрограмме «Сельская ипотека» наибольшим спросом за первые четыре месяца 2023 году программа пользуется у жителей Республик Удмуртия и Татарстан, на которые приходится по 7% выдач. В число лидеров по выдаче также входят Республика Башкортостан (6%) и Тюменская область (5%). Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с детьми.

В Алтайском крае и Республике Алтай в рамках сельской ипотеки с начала года было выдано порядка 250 млн рублей, что позволило более 100 семьям улучшить свои жилищные условия. По словам директора регионального филиала банка Николая Бойко, темпы кредитования по госпрограмме набирают обороты. Ежедневно количество заявок от желающих приобрести жилье по льготной ставке растет.

Можно сказать, что мечта о домике в деревне благодаря госпрограмме «Сельская ипотека» и нашему банку гораздо быстрее становится реальностью, – подчеркнул Николай Бойко.

Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита – от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

Россельхозбанк содействует развитию сельских территорий через цифровую площадку Своё Село, входящую в экосистему Своё. Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн. На платформе зарегистрировано более 1600 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2700 типовых проектов загородных домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома. В апреле 2023 года РСХБ запустил калькулятор строительства жилого дома на платформе Своё Село. Теперь пользователи получат возможность не только воспользоваться готовыми проектами, но и оценить объем подготовительных работ и составить предварительную смету проекта загородного дома с учетом расходных материалов.

АО «Россельхозбанк».

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