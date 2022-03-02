РСХБ увеличил ставки по вкладам: 21% в рублях и 8% в долларах США

«В нынешних условиях мы стремимся предложить клиентам РСХБ максимально привлекательные условия. Повышенные ставки по вкладам позволят защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет. Сейчас на финансовом рынке важно действовать взвешенно и отдавать предпочтение самым надежным инструментам сохранения и преумножения капитала», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.
Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц в обычном режиме. В России клиенты РСХБ могут использовать все доступные на территории страны финансовые сервисы. Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.
Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях АО «Россельхозбанк», мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.