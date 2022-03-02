РСХБ увеличил ставки по вкладам: 21% в рублях и 8% в долларах США

Россельхозбанк улучшил условия по обслуживанию вкладов. Со 2 марта ставка по рублевым вкладам при размещении на срок 3−6 месяцев выросла до 21%. По вкладам в долларах США, открытым на срок 3−6 месяцев, установлена ставка 8%, по вкладам, открытым в евро на тот же срок, ставка составит 6%. По накопительным счетам в рублях со 2 марта действует ставка до 17,5%.

«В нынешних условиях мы стремимся предложить клиентам РСХБ максимально привлекательные условия. Повышенные ставки по вкладам позволят защитить сбережения и стабилизировать семейный бюджет. Сейчас на финансовом рынке важно действовать взвешенно и отдавать предпочтение самым надежным инструментам сохранения и преумножения капитала», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

Россельхозбанк работает в штатном режиме и осуществляет все операции по платежам, кредитам, вкладам и другим продуктам для физических лиц в обычном режиме. В России клиенты РСХБ могут использовать все доступные на территории страны финансовые сервисы. Конверсионные операции с иностранной валютой проводятся без ограничений и в полном объеме. Все основные банковские операции также можно выполнять через каналы дистанционного обслуживания: в мобильном приложении и Интернет-банке.

Подробную информацию по кредитам и вкладам можно получить в отделениях АО «Россельхозбанк», мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.