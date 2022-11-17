РСХБ запустил расширенную программу по повышению финансовой грамотности для жителей сельских территорий.

Россельхозбанк инициировал расширенную программу по повышению финансовой грамотности для жителей сел и малых городов России. Банк провел опрос среди сельских жителей по актуальной проблематике повышения финансовой грамотности и выявил темы, которые легли в основу программы, разработанной совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности (АРФГ).

В опросе приняли участие более 900 клиентов банка в возрасте от 18 до 70 лет. Результаты исследования показали, что участники опроса считают финансовую грамотность важным навыком. Респонденты отметили, что в первую очередь им необходимо повысить уровень знаний по следующим направлениям: основы финграмотности, семейный бюджет, госпрограммы поддержки физлиц, защита от финансового мошенничества, начинающий инвестор, разумное кредитование, цифровая грамотность и кибербезопасность.

«Команда Россельхозбанка давно принимает активное участие в днях финансовой грамотности. Мы наблюдаем повышенный интерес в получении дополнительных знаний в области финансов. Как показывает практика, результатом проведения просветительских мероприятий становится формирование у граждан разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам, повышение защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. С коллегами из Ассоциации развития финансовой грамотности мы обмениваемся накопленным опытом работы для финансового просвещения жителей сельских территорий. Благодаря проведенному опросу, разработка расширенной программы аккумулировала информацию по самым важным темам, касающимся финансовой грамотности», — прокомментировала директор Департамента управления и развития региональной сети РСХБ Людмила Корсакова.

«Коллеги из Россельхозбанка провели очень важную и нужную работу по выявлению потребностей граждан в повышении финансовой грамотности. Ее результаты подсвечивают те направления, в которых нам стоит двигаться. Сейчас все программы повышения финграмотности в той или иной степени включают указанные респондентами темы, но вот такое перечисление от первого лица даёт нам возможность делать обучение максимально адресным. В результате люди смогут быстрее научиться решать актуальные для них задачи, снизить риски, поддержать и повысить уровень своего благосостояния», — отметил директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов.

АО «Россельхозбанк»