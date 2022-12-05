2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»

В Азиатско-Тихоокеанском банке началась акция «100% кэшбэк от Кролика АТБ». Для участия нужно оформить «Универсальную» кредитную карту и совершить покупку в декабре минимум на 2023 рубля. Первые 2023 участника, отвечающие требованиям акции, получат гарантированный приз — кэшбэк на карту в размере 2023 рублей в январе Нового года.

Претендентами на приз могут стать клиенты, впервые оформившие «Универсальную» карту, или которые закрыли данный продукт не менее чем за 6 месяцев до начала акции и не имеют его на текущий момент. Также на момент оформления и выплат бонуса у клиента должна отсутствовать текущая просроченная задолженность по любому договору потребительского кредитования, заключенному с АТБ.

Акция действует в регионах присутствия АТБ с 1 до 31 декабря включительно.

— Мы решили назвать акцию в честь символа следующего года — черного кролика. Ведь только самые шустрые счастливчики, кто успеет оформить «Универсальную» кредитку в нашем банке и сделать с помощью нее покупки на 2023 рубля, смогут получить денежное вознаграждение в новом 2023 году, — прокомментировал Сергей Конев, директор департамента развития кредитных продуктов АТБ.

«Универсальная» кредитная карта АТБ имеет льготный период до 120 дней, который действует не только на покупки, но и на снятие наличных. Для победителей акции будет начислен кэшбэк 2023 рубля при совершении покупок на аналогичную сумму. На остальные покупки кэшбэк начисляется в размере 1,5% при тратах до 75 тысяч рублей и 5% при тратах свыше 75 тысяч рублей. Максимальный кэшбэк — 4000 рублей в месяц, включая выплаты в рамках акции.

Чтобы оформить «Универсальную» карту, нужно оставить заявку на сайте банка или обратиться в любое отделение АТБ. Обслуживание по карте бесплатное.

Узнать подробности предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ» можно на официальной странице.

Сотрудники АТБ всегда готовы ответить на вопросы по телефону 8−800−775−80−80 (звонок по России бесплатный).

*Акция «100% кэшбэк от кролика АТБ». Срок проведения: 01.12.-31.12.2022. Участники акции — клиенты Банка (не работники Банка), без просроченной задолженности, заключившие в период акции с Банком Кредитный договор и договор Карты по тарифу «Универсальная карта» впервые (или по истечении 6 мес. с прекращения предыдущего Кредитного договора); общее кол-во Участников — 2023. Выплата призов (кэшбэк**) до 27.01.2023 . в размере 100% осуществляется на первые 2023 руб. покупок (при сумме трат Участником не менее 2023 руб.) однократно; на сумму покупок Участника более 2023 руб. до 75 000 руб. кэшбэк 1,5%***; от 75 000 руб. кэшбэк 5%***. Общая сумма выплаты кэшбэк на счет Карты, с помощью которой в период Акции совершались покупки Участником, не более 4000 руб. на каждого Участника.

Условия на 01.12.2022 . Организатор акции — Банк «АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (АО). Универсальная лиц. ЦБ РФ № 1810.

Подробности об организаторе акции, о ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения: сайт www.atb.su.

**- возвращение Участнику стоимости его покупки; ***- от суммы покупок Участника в период акции.