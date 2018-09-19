Рубцовск перешел на новый метод регулирования тарифов первым в стране

15 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отнесении Рубцовска Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения. Таким образом Рубцовск стал первым городом в России, который переходит на новую модель рынка тепловой энергии.

Новый метод регулирования тарифов начнет применятся в Рубцовске в 2019 году. В ближайшее время в соответствии с законодательными изменениями будет актуализирована схема теплоснабжения города, а также заключено соглашение о ее исполнении между администрацией муниципалитета и единой теплоснабжающей организации. Предельный уровень тарифов будет рассчитан и утвержден Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Решение о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования было принято совместно властями края, города и Сибирской генерирующей компанией. В июле 2018 года после выхода всех документов, регламентирующих порядок утверждения и применения «альтернативной котельной», муниципалитет и предприятие СГК, имеющее статус единой теплоснабжающей компании в Рубцовске, направили в Министерство энергетики РФ пакет документов на присвоение городу статуса ценовой зоны теплоснабжения. После изучения документов и согласования Минстроя РФ и ФАС, Минэнерго подготовило предложения о переходе Рубцовска на новый метод тарифного регулирования и направило их в Правительство РФ.

Готовность Рубцовска перейти на тарифообразование по методу «альтернативной котельной» стало условием старта масштабного проекта модернизации теплоснабжения города, который реализует Сибирская генерирующая компания со второй половины 2016 года. К настоящему моменту СГК выполнила большую часть работ и инвестировала 1,8 миллиардов рублей. Полностью обновление системы теплоснабжения завершится до конца 2018 года, итоговые вложения составят порядка 2 миллиардов рублей.

В рамках проекта с целью повышения эффективности и надежности обеспечения теплом жителей города была изменена конфигурация системы теплоснабжения с переводом на один теплоисточник вместо двух. СГК построила и переложила 20 км теплосетей, реконструировала Южную тепловую станцию. На станции завершено строительство двух новых котлов мощностью по 30 Гкал/час каждый и топливоподачи, будет установлена турбина мощностью 6 МВт для покрытия собственных нужд в электроэнергии.

Отопительный сезон 2016 — 2017 показал, что модернизированная система работает стабильно и качественно обеспечивает потребителей тепловой энергией. Ранее Рубцовск ежегодно сталкивался с проблемами в подготовке и прохождении осенне-зимнего периода.

Отнесение Рубцовска к ценовой зоне и переход на новый метод тарифного регулирования позволит Сибирской генерирующей компании вернуть вложенные средства в течение 12 лет.

Екатерина Косогова,

директор по тарифообразованию СГК: