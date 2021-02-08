Рухнули продажи масла и сахара

Продажи сахара и подсолнечного масла в январе рухнули на 12 и 19″ соответственно по сравнению с декабрем — такие данные представил крупнейший в России оператор фискальных данных «Платформа ОФД», пишут « Известия ».

Выводы сделаны на основе анализа 44 млн товарных чеков в сутки с 1 миллиона онлайн-касс по всей стране. При этом средний чек на подсолнечное масло вырос на 2,4%, до 107 рублей, а на сахар сократился на 5,5%, до 52 рублей.

Такая ситуация связана с реакцией властей на рост цен в конце прошлого года, считают эксперты. На фоне многочисленных тревожных сообщений граждане начали скупать продукты, и эти запасы еще не кончились, пишет Lenta.ru.

На подорожание ряда базовых категорий продуктов в начале декабря прошлого года обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он обвинил чиновников в недосмотре, а производителей — в переносе колебаний мирового рынка на внутренний. После этого правительство начало устанавливать предельные цены.