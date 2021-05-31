Рукастые и глазастые. Кто работает на барнаульской ТЭЦ-2 и отвечает за городские батареи и лампочки

Работа на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании бурлит, кипит и создает комфорт в домах барнаульцев. За эффективное отопление и электроснабжение горожан отвечают 12 котлов и 5 турбоагрегатов, работающих под пристальным контролем сотрудников станции. Altapress.ru побывал в гостях на барнаульской ТЭЦ-2 и узнал, как человеческие руки куют тепло для наших домов и чем эти самые руки живут после трудовой смены.

Царь горы и бульдозерист Владимир

Черное и немного пыльное сердце ТЭЦ-2 спряталось на огромной территории станции. Здесь находится угольный склад цеха топливоподачи. Выглядит склад масштабно — под открытым небом расположилась угольная гора (гурт), на вершине которой орудует огромный 47-тонный бульдозер. Управляет тяжеловесной техникой машинист 6 разряда Владимир Фомин. Мужчина трудится на барнаульской станции недавно, зато опыт работы на технике за плечами колоссальный — близится к четверти века. Работа у него пыльная, в прямом смысле.

— Сейчас погода спокойная, ветра нет. А бывают дни, когда тут собственного носа не видно. Из бульдозера выходишь черный. Одно желание — отмыться и отдыхать. Закрытые двери машины не спасают от угольной пыли.

Владимир Фомин , бульдозерист. Анна Зайкова.

Работа здесь кипит посменно — и днем, и ночью бульдозеристы сдвигают уголь тем самым формируя штабель. В гурте идет постоянное обновление угля. После завершения отопительного сезона прошлогодний уголь сжигается, а новый — закладывается на хранение на следующего отопительного сезона. Залежавшийся уголь имеет свойство возгораться на открытом воздухе, поэтому его нужно правильно сформировать в штабеле.

Летние и зимние сезоны на станции для Владимира практически не отличаются — работа всегда одна — уплотнить гурт и сдвинуть угольный массив в цех топливоподачи. Разница лишь в температуре и наличии снега. Зато вне рабочих смен лето у бульдозериста играет особое значение — деревня и огородничество. Как выдастся момент, уезжает в деревню на полевые работы, подальше от шума котлов и тяжелой техники.

Бульдозер. Анна Зайкова. Владимир Фомин , бульдозерист. Анна Зайкова. Владимир Фомин , бульдозерист. Анна Зайкова. Владимир Фомин , бульдозерист. Анна Зайкова.

И коня на скаку остановит и конвейерную ленту , если что

Несмотря на весенний инцидент с дымовой трубой и разрушенным трактом топливоподачи — для сотрудников станции рабочие процессы практически не изменились. В короткие сроки в эксплуатацию был введен резервный участок топливоподачи, чтобы топливо бесперебойно поступало в котельных цех.

Из гурта каменный уголь поступает на конвейер топливоподачи, отсюда он проследует в бункера сырого угля. И чтобы путешествие топлива прошло без приключений Светлана Васильевна, машинист топливоподачи 4 разряда, всегда на месте. Полностью экипирована и сосредоточена. Здесь на ленте, она зорко следит за каждым движением конвейера — контролирует работу редуктора, двигателя, оборудования, проверяет температуру подшипников и состояние самой ленты. За одну весеннюю смену через руки Светланы проходит около 500 тонн угля, зимой — порядка 2 тыс. тонн.

Светлана Васильевна , машинист топливоподачи 4 разряда. Анна Зайкова.

— Смотрим и за качеством угля, чтобы он не был влажный или, наоборот, не горел. Бывает, что на ленту попадают мусор с вагонов. Тогда останавливаем ленту, звоним на щит топливоподачи и сообщаем о проблеме. Приходят грузчики и очищают ленту от мусора попавшего с вагонов. Работаем дальше.

Не просто работает — крутится как белка в колесе уже как 20 лет. От ленты отойти нельзя, оборудование — вещь капризная. После смены спешит Светлана домой, к семье. Там тоже нужно все успеть — и с внуками поиграть и с мужем на рыбалку да по ягоды, а еще сад у хозяйки. На следующий день опять закрутит — сначала колеса у велосипеда, чтобы на работу с ветерком добраться, затем конвейер, чтобы барнаульцев согреть.

Светлана Васильевна , машинист топливоподачи 4 разряда. Анна Зайкова. Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова. Светлана Васильевна , машинист топливоподачи 4 разряда. Анна Зайкова. Светлана Васильевна , машинист топливоподачи 4 разряда. Анна Зайкова.

Опыты над обской водой

Химцех на барнаульской ТЭЦ-2 выглядит как алхимическая лаборатория — тут вам и приборы необычных форм, и скляночки с жидкостью разных цветов, и команда, постоянно измеряющая показатели и свойства воды. Инженер Виктория Носкова здесь отвечает за калибровку оборудования, то есть измеряет насколько «врет» кондуктометр или анализатор натрия. Сверяют показатели приборов по специальным жидкостям — эталонам. Задача важная, так как от точности измерения приборов зависит остальной цикл работы станции и техническое состояние оборудования и батарей в домах.

Воду, которая поступает на станцию из Оби, проверяют на соли и примеси, жесткость, удельную водопроводность, уровень-ph и целый вагон параметров. Исследования специалисты дневной лаборатории проводит в первой половине дня, во второй — обрабатывают данные. Орудуют здесь пипетками, потому что важна точность до милликапли, иначе — здравствуй, накипь и ржавчина, а от этого зависит работоспособность оборудования всей станции.

Помещения станции также проверяются на содержание газов. Например, на отсутствие угарного газа, чтобы обезопасить персонал во время ремонтных работ, или на присутствие кислорода в теплосети. Последние измерения показывают, насколько быстро происходит коррозия труб и оборудования.

— Инженеры ежегодно в конце отопительного сезона проводят тесты на коррозию. В теплосети установлены специальный шайбочки-пробники, сделанные из того же металла, что и трубы. После проверки этих пробников можно говорить о том, в каком состоянии находится вся система теплоснабжения и сколько сможет прослужить.

Виктория Носкова , инженер. Анна Зайкова.

Работа в лаборатории кропотливая и монотонная. Во время паводка объем проверок и тестов увеличивается, поэтому местный инженер Виктория после работы спешит на стадион, сбросить напряжение на беговой дорожке, или утопить усталость в бассейне. Выбор зависит от настроения.

Это вам не котелки из-под ухи

Николай Масеев — мужчина серьезный, все же машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда с 20-летним стажем. В его обязанности входит проверка состояния и работы оборудования в котельном цехе.

Начинается смена с обхода мельного отделения, где каменный уголь измельчается до состояния пыли. Заканчивается обходом работающих котлов и пересменкой — нужно передать информацию о работе отделений начальству и сменщику. Николай надевает респиратор, перчатки, беруши, защитную обувь и специальные очки перед тем, как зайти в помещение — главное безопасность сотрудников.

Николай Масеев , машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда. Анна Зайкова.

— В целях безопасности и охраны труда установили новые предохранительные клапаны на котлах с защитой от взрывов. То есть, если произойдет хлопок полисистемы, то клапан защитит от выброса горючей смеси.

Машинист следит за состоянием котлов — все равно, что делать обход девятиэтажных зданий, при этом заглядывая в каждую квартиру, интересуясь здоровьем жильцов. Каждый вентиль, рычаг и задвижка должны быть в определенном положении и на конкретном месте. Но руками практически ничего не трогает, когда работают котлы, — весь процесс автоматизирован.

Трудовые будни занимают большую часть дня, признается работник СГК. После смены нужно спешить домой — отдохнуть и провести пару часов с семьей. «Все как у людей», — объясняет Николай.

Николай Масеев , машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда. Анна Зайкова. Николай Масеев , машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда. Анна Зайкова. Николай Масеев , машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда. Анна Зайкова. Николай Масеев , машинист обходчик котельно-вспомогательного оборудования 4 разряда. Анна Зайкова.

Всевидящее Око. Кто наблюдает за работой ТЭЦ-2

Если угольное сердце пылит на открытом воздухе, то головной мозг сокрыт за двумя замками. Попасть в главный щит управления может ограниченный круг лиц — здесь находится центр, который регулирует работу предприятия. Сюда приходят нормативные графики, которые должна выполнить станция, чтобы до каждого потребителя дошла горячая вода и загорелся свет.

— На данный момент работает только треть станции — 2 турбины и 3 котла. В летний сезон этого нам хватает для выполнения графиков электрической и тепловой мощности.

Владимир Попков , начальник смены электростанции. Анна Зайкова.

Как рассказал начальник смены электростанции Владимир Попков, «святость» главного щита управления кроется в нескольких кнопках, нажав на которые можно отключить весь город от отопления и электроснабжения. Поэтому вход сюда строго по инструкции и пропуску, а любые переключения фиксируются на камеру гоу-про. Любое отклонение от утвержденных нормативов — наказуемо. Каждое действие на станции должно быть согласовано с управлением.

Работа непростая и ответственность за работу всей станции не меньше, чем у директора ТЭЦ. После работы Владимир отбивает это самое напряжение теннисной ракеткой на корпоративных соревнованиях.

Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова. Владимир Попков , начальник смены электростанции. Анна Зайкова. Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова. Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова. Владимир Попков , начальник смены электростанции. Анна Зайкова. Барнаульская ТЭЦ-2. Анна Зайкова. Владимир Попков , начальник смены электростанции. Анна Зайкова.

На Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании работают разные люди: мужчины и женщины, с десятками лет стажа и молодые специалисты. Но ежедневно, несмотря на погодные и эпидемиологические условия, они вместе с турбинами и котлами создают для потребителей свет и тепло, несут их в собственный дом.