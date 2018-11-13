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Руководитель алтайского союза пчеловодов рассказал, какого меда не существует

Председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан разместил на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором рассказал о том, каких видов меда не существует. На ярмарках или в торговых сетях часто предлагается такой мед, который невозможно получить в природе. В сезон гриппа и простуды эта информация особенно актуальна.

Мед
Мед
СС0

По словам Тастана, перекупщики придумывают фантазийные названия меда, чтобы привлечь покупателей. Вот список видов сладкого продукта, которые можно встретить в продаже, но не на пасеках.

  1. Из боярышника. Товарный мед из этого растения получить невозможно.
  2. Из персика, киви, ананаса. Мало кто верит в существование таких видов меда, но их запах привлекает покупателей. Под видом такого меда обычно продают продукт из подсолнуха, гречихи, рапса или эспарцета.
  3. Из облепихи. Облепиха — не медонос. Она опыляется ветром.
  4. Из дикой розы или шиповника. Как и боярышник, это растение не дает товарный мед.
  5. Из боровой матки или красной щетки (женский). Эти травы популярны среди женщин, но мед из них не получают.
  6. Из лесного ореха. Опять же подделка — на самом деле вы, скорее всего, купите мед из подсолнечника, рапса или гречихи.
  7. Кедровый мед. Несуществующий вид меда, обычно это смесь дешевых видов меда, патоки и ароматизатор кедра.
  8. Мед из девясила. Не существует.
  9. Мед дикий пчел (бортевой). Наиболее часто встречается в продаже, не соответствует названию. Меда диких пчел в России не существует, его получают в ничтожно малом количестве. Бортевым может называться мед, который пчелы производят без какого-либо участия людей.
  10. Из женьшеня. Это растение не является медоносом.
  11. Мед из кандыка.
  12. Мед из лотоса. Лотос — не медонос.
  13. Мед «Царский бархат». Растения с таким названием не существует.
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