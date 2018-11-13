Руководитель алтайского союза пчеловодов рассказал, какого меда не существует

По словам Тастана, перекупщики придумывают фантазийные названия меда, чтобы привлечь покупателей. Вот список видов сладкого продукта, которые можно встретить в продаже, но не на пасеках.
- Из боярышника. Товарный мед из этого растения получить невозможно.
- Из персика, киви, ананаса. Мало кто верит в существование таких видов меда, но их запах привлекает покупателей. Под видом такого меда обычно продают продукт из подсолнуха, гречихи, рапса или эспарцета.
- Из облепихи. Облепиха — не медонос. Она опыляется ветром.
- Из дикой розы или шиповника. Как и боярышник, это растение не дает товарный мед.
- Из боровой матки или красной щетки (женский). Эти травы популярны среди женщин, но мед из них не получают.
- Из лесного ореха. Опять же подделка — на самом деле вы, скорее всего, купите мед из подсолнечника, рапса или гречихи.
- Кедровый мед. Несуществующий вид меда, обычно это смесь дешевых видов меда, патоки и ароматизатор кедра.
- Мед из девясила. Не существует.
- Мед дикий пчел (бортевой). Наиболее часто встречается в продаже, не соответствует названию. Меда диких пчел в России не существует, его получают в ничтожно малом количестве. Бортевым может называться мед, который пчелы производят без какого-либо участия людей.
- Из женьшеня. Это растение не является медоносом.
- Мед из кандыка.
- Мед из лотоса. Лотос — не медонос.
- Мед «Царский бархат». Растения с таким названием не существует.