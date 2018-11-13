Руководитель алтайского союза пчеловодов рассказал, какого меда не существует

Председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан разместил на своей странице в соцсети Facebook пост, в котором рассказал о том, каких видов меда не существует. На ярмарках или в торговых сетях часто предлагается такой мед, который невозможно получить в природе. В сезон гриппа и простуды эта информация особенно актуальна.