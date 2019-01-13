«Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в начале года

Повышение НДС, ключевой ставки Центрального банка и стоимости ГСМ может привести к увеличению потребительских цен на продукты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. По его словам, это произойдет уже в феврале-марте.