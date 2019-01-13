«Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в начале года

Основная ставка НДС в России с первого января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, это отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки.
Эксперт отметил, что рост ставки налога на два процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4−12%.
При этом Востриков отметил, что НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. «В конце года ЦБ повысил ключевую ставку, это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», — пояснил эксперт.
Максимальные изменения цен на прилавке ассоциация ожидает в первом квартале. «Многие только начинают процесс согласования. В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте», — подчеркнул Востриков.