По данным РЖД, на период 2019—2025 годов по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций (53,2 млрд рублей), запланирована на 2022−2025 годы.
Пока электрички между Новосибирском и Барнаулом идут с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа.
Если между городами начнет курсировать «Ласточка», дорога будет без пересадок, а время в пути сократится почти до трех часов.
Совсем недавно, как сообщал altapress.ru, барнаульские журналисты получили возможность увидеть все достоинства «Ласточки».