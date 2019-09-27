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РЖД думает о строительстве скоростной магистрали Барнаул — Новосибирск за 76 млрд руб.

Инвестиционный проект строительства скоростной железнодорожной магистрали для электричек между Барнаулом и Новосибирском есть в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, пишет ТАСС.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным РЖД, на период 2019—2025 годов по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций (53,2 млрд рублей), запланирована на 2022−2025 годы.

Пока электрички между Новосибирском и Барнаулом идут с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа.

Если между городами начнет курсировать «Ласточка», дорога будет без пересадок, а время в пути сократится почти до трех часов.

Совсем недавно, как сообщал altapress.ru, барнаульские журналисты получили возможность увидеть все достоинства «Ласточки».

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