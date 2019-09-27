Инвестиционный проект строительства скоростной железнодорожной магистрали для электричек между Барнаулом и Новосибирском есть в долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, пишет ТАСС.

По данным РЖД, на период 2019—2025 годов по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций (53,2 млрд рублей), запланирована на 2022−2025 годы.

Пока электрички между Новосибирском и Барнаулом идут с пересадкой пассажиров на станции Черепаново, общее время в пути составляет четыре часа.

Если между городами начнет курсировать «Ласточка», дорога будет без пересадок, а время в пути сократится почти до трех часов.

Совсем недавно, как сообщал altapress.ru, барнаульские журналисты получили возможность увидеть все достоинства «Ласточки».