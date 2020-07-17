С 1 августа повышается цена на газ для населения

Цена на природный газ для населения повысится с 1 августа на 3%. Соответствующий приказ зарегистрирован 16 июля в Минюсте и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает « Интерфакс ».

Пока не опубликован приказ об индексации цен на газ для промышленности. Однако ранее в ФАС сообщали, что в отношении обеих категорий — и промышленности, и населения — было принято решение и документы направлены на регистрацию в Минюст.

При этом ФАС обратилась в правительство с предложением не индексировать в этом году цены для населения из-за эпидемии коронавирусной инфекции, пишет newsru.com.

В 2018 году цены индексировались на 3,4%, но в 2019 — на 1,4%, в этом повышении учтено увеличение НДС с января 2019 года с 18% до 20%. С 2020 года рост цен на газ в Макропрогнозе РФ запланирован на уровне 3%.