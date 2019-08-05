С 1 августа в Барнауле неожиданно понизили тариф на отопление

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов пересмотрело принятое в конце 2018 года решение о тарифах на отопление и горячую воду в Барнауле. В результате тарифы на тепловую энергию и горячую воду с 1 августа для большинства жителей понизятся. Правда, весьма незначительно.

Тариф понизили на 5 рублей

Согласно решению управления по тарифам от декабря 2018 года, с 1 июля тариф на тепловую энергию для потребителей «Барнаульской генерации» (это около 99% жителей Барнаула) составил 1902,9 рублей за гигакалорию.

Однако 31 июля начальник управления по тарифам Александр Катнов подписал новое решение — за № 116. В итоге тариф составил 1897,98 рублей за гигакалорию, то есть почти на 5 рублей меньше. Новый тариф действует с 1 августа 2019 года, указано в решении.

Соответственно, уменьшится тариф и на горячую воду. Компонента «холодная вода» останется прежней (с 1 июля 20,96 рублей за кубометр), а подогрев составит 1897,98 рублей за гигакалорию (а не 1902,9 рублей, как предполагалось раньше). Это следует из решения № 118, также подписанного 31 июля.

С чем связано решение

Принимая решение о пересмотре тарифов, ведомство ссылается на предписание ФАС России от 10 июля 2019 года № СП/59149/19. Но найти документ altapress.ru не удалось, так что суть его пока неизвестна.

Сколько сэкономим

Сокращение тарифа на отопление на 5 рублей принесет небольшую экономию. Так, в самые холодные месяцы расход трехкомнатной квартиры на отопление составляет около 2 гигакалорий. Иначе говоря, в сильные морозы жители будут экономить на тепле около 10 рублей в месяц.

Пересчитаны также тарифы на отопление и горячую воду в 2020—2023 годах. С 1 июля 2020 года тариф на тепловую энергию будет почти на рубль дороже, чем было утверждено в декабре, с 1 июля 2021 года — на 6 рублей меньше.