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С 1 февраля 2021 года изменится схема маршрута автобуса № 110

Автобус маршрута №110.
Автобусы маршрута № 110 теперь будут ходить по следующей схеме:

Аэропорт — мкрн Авиатор — мкрн Спутник — Павловский тракт — ул. Солнечная поляна — ул. Взлетная — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Фурманова — Павловский тракт, далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы маршрута № 110 будут также ходить через ул. Власихинскую, Попова и Взлетную.

Это позволит с ул. Власихинской уехать прямо в аэропорт, и у горожан появится еще один способ добраться до центра города. А также данные изменения маршрута позволят улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с Малым Павловским трактом.

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