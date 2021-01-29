Автобусы маршрута № 110 теперь будут ходить по следующей схеме: Аэропорт — мкрн Авиатор — мкрн Спутник — Павловский тракт — ул. Солнечная поляна — ул. Взлетная — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Фурманова — Павловский тракт, далее по маршруту.

В обратном направлении автобусы маршрута № 110 будут также ходить через ул. Власихинскую, Попова и Взлетную.

Это позволит с ул. Власихинской уехать прямо в аэропорт, и у горожан появится еще один способ добраться до центра города. А также данные изменения маршрута позволят улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с Малым Павловским трактом.