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С лукошком в арендованный лес: ужесточены правила сбора грибов, ягод и березового сока

В России начали действовать два приказа Минприроды — о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.

Урожай грибов. Фото из соцсетей.
Урожай грибов. Фото из соцсетей.
vk.com/gribyberries

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса.

Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре, пишет «Росбалт». У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Отдельно

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием — это грозит уголовной ответственностью.

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